В Госдуме сомневаются в необходимости конфискации имущества иноагентов

В Госдуме сомневаются в необходимости конфискации имущества иноагентовСейчас этот статус не криминализирован, указывают юристы
Чтобы государство получило возможность изымать собственность у граждан-иноагентов, нужно «перестроить принципы уголовного права», так как российское законодательство сейчас позволяет изымать только имущество, полученное незаконно, заявил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).
«Я не могу придумать, как это [предложение изымать имущество у иноагентов] реализовать. <…> Человек получает помощь из-за рубежа, мы просто фиксируем это факт. В отличие от американского права наш иностранный агент не обязан совершать какие-либо действия в пользу иностранного государства. <…> Вот если бы речь шла [об этом], тогда, может быть, надо было ставить вопрос [об изъятии имущества], — сказал он.
Синельщиков считает, что существующий в России статус иноагента сам по себе сдерживает людей от получения денег из-за рубежа, а авторам законодательных инициатив, направленных против лиц, признанных иноагентами, «стоит поумерить аппетит».
17 января стало известно об обращении Фонда защиты национального исторического наследия к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с инициативой о конфискации имущества и его обращении в доход государства у граждан, внесенных в реестр иностранных агентов.
«На территории РФ и за ее пределами находятся медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за денежное вознаграждение, поступающее от иностранных спецслужб, позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях Вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам, критикуя решения, принимаемые руководством нашей страны. Это нарушает принципы национальной безопасности и принципы социальной справедливости», — говорится в тексте (цитата по ТАСС).
Подобные меры в том числе должны помочь «удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития», заявил директор фонда, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов. Он предложил «в ближайшее время» разработать правовой механизм для реализации этой инициативы, но не уточнил, какой именно. На звонки «Ведомостей» Карабанов не ответил.
К вопросу нужно подходить «крайне аккуратно» как с точки зрения создания правовой конструкции, так и с точки зрения целесообразности, полагает зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»). «Когда мы говорим, что если есть маркер иноагента, то нужно что-то конфисковать, то по большому счету в этом нет даже юридической логики, поскольку режим изъятия чего-либо – это всегда судебный характер, всегда какая-то вина, которая должна быть доказана и для которой соответствующее положение должно быть прописано в уголовном законодательстве. Только в этом случае можно говорить о конфискации», — заявил он «Ведомостям».
Инициатива по конфискации имущества у всех иностранных агентов на данный момент представляется нереализуемой, считает адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Оксана Туманова. «Деятельность иностранных агентов в РФ не запрещена и не является незаконной. УК РФ содержит статью об ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. То есть само по себе получение статуса иностранного агента не криминализовано, а лишь предполагает несение дополнительных обязанностей», — сообщила она «Ведомостям».
Закон об иностранных агентах предполагает возможность исключения лиц из списка иностранных агентов, добавила юрист. В этом случае непонятно, будет ли прописан механизм возврата конфискованного имущества у таких лиц, сказала Туманова.
«Антиконституционно. Пустое сотрясение воздуха и пиар-акция», — прокомментировал ранее 17 января идею Карабанова глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Володин («Единая Россия») 13 января предлагал конфисковывать имущество у граждан, которые покинули Россию и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Он заявил, что существующих санкций за подобные действия недостаточно и УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В свою очередь первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила запретить актерам-иноагентам сниматься в новых фильмах, финансируемых государством. «Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния», — считает она.