В Госдуме сомневаются в необходимости конфискации имущества иноагентов

К вопросу нужно подходить «крайне аккуратно» как с точки зрения создания правовой конструкции, так и с точки зрения целесообразности, полагает зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»). «Когда мы говорим, что если есть маркер иноагента, то нужно что-то конфисковать, то по большому счету в этом нет даже юридической логики, поскольку режим изъятия чего-либо – это всегда судебный характер, всегда какая-то вина, которая должна быть доказана и для которой соответствующее положение должно быть прописано в уголовном законодательстве. Только в этом случае можно говорить о конфискации», — заявил он «Ведомостям».