Как в Госдуме собираются наказывать за содействие иноагентам и иностранным НПО

Как в Госдуме собираются наказывать за содействие иноагентам и иностранным НПОИм откажут в получении не только финансовой, но и любой другой государственной поддержки
Члены комиссии Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела России до конца недели внесут в нижнюю палату законопроект, который возложит на иноагентов дополнительные ограничения – в получении не только финансовой, но и любой другой государственной имущественной поддержки, сообщил по итогам заседания комиссии ее председатель Василий Пискарев.
Ранее Пискарев сообщил в своем Telegram-канале о подготовке новых поправок в законодательство об иностранных агентах: о запрете иноагентам получать имущественную поддержку от государства и о новых штрафах в КоАП – за невыполнение предписания Минюста об устранении нарушений законодательства от иноагентах. Проект с поправками в КоАП поддержала на прошлой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
По словам Пискарева, думская комиссия предложила внести изменения в закон об иноагентах, «поскольку есть пробелы, которые возникли в ходе правоприменения». «С иноагентами взаимодействуют юридические, физические лица. Если эти граждане содействуют иноагентам в том, чтобы обойти законы, то фактически эти ограничения теряют свою силу», – подчеркнул Пискарев.
Члены комиссии предлагают поправки, которые предусматривают исполнение требований «закона об иноагентах» для всех граждан. Расширяются компетенции Минюста по контролю «за деятельность не только тех, кто является иноагентами, но и тех, кто способствует им в осуществлении своих полномочий».
В случае внесения нововведений в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» иноагентам запретят получать имущественную поддержку от государства. «Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку нашего государства. А это разные виды поддержки», – отметил Пискарев в Telegram-канале. По его словам, если «кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства», Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца.
Второй пакет поправок, рассмотренных комиссией, касается деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО). По словам Пискарева, 23 организации, признанных нежелательными в России, не имели регистрации на территории страны.
«Как только зарубежные НПО начинают обходить законы, отказываются от регистрации, мы понимаем, что они начинают действовать в тени, обходить законы и выполнять задачи, которые не входят в их основные цели», – заявил депутат по итогам заседания комиссии. По его словам, легитимное взаимодействие с зарубежными НПО «начинается с момента их регистрации», до этого любое взаимодействие с зарубежными НПО является противоправным».
Комиссия предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ и КоАП, предусматривающие наказание за взаимодействие с НПО, которые не зарегистрированы на территории России. Такие организации пытаются из-за границы оказывать влияние на внутреннюю политику России, а поправки позволят его исключить, подчеркнул Пискарев. Какое именно наказание может грозить за такое взаимодействие, он не уточнил.
По словам главы комиссии, депутаты попросили время на изучение обоих пакетов законопроектов. «Думаю, до конца недели мы должны будем оформить их полностью и внести», – отметил Пискарев.
До сих пор нет законодательной определённости в том, что значит находиться под иностранным влиянием, заявил «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Неясно и другое: почему это самое «нахождение под влиянием» отождествляется с попытками «обойти наши законы». Не объясняется, с помощью каких сыскных механизмов органы юстиции будут выявлять тех, кто «своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, как будет доказываться это «пособничество» (особенно путём бездействия)», – подчеркнул он.
Сейчас никакой ответственности за взаимодействие с иноагентами не существует – с ними можно работать, перечислять и принимать деньги, отмечает партнер ЮК «Altavista» Владимир Воронин. «Но следующим шагом вполне может стать административная ответственность за финансовые отношения с иноагентами или риск быть включённым в список лиц, аффилированных с ними», – говорит он.
После начала военной операции на Украине российские парламентарии стали регулярно предлагать запрещающие поправки в закон об иноагентах. В конце апреля 2022 г. комиссия Пискарева предложила признавать иноагентами тех, кто не получает иностранного финансирования, а также коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической. 14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.