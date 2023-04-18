Как в Госдуме собираются наказывать за содействие иноагентам и иностранным НПО

До сих пор нет законодательной определённости в том, что значит находиться под иностранным влиянием, заявил «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Неясно и другое: почему это самое «нахождение под влиянием» отождествляется с попытками «обойти наши законы». Не объясняется, с помощью каких сыскных механизмов органы юстиции будут выявлять тех, кто «своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, как будет доказываться это «пособничество» (особенно путём бездействия)», – подчеркнул он.