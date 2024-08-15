«Интерфакс»: прокурор Москвы Попов уходит в отставку
«Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении от должности должен быть подписан главой государства», – сказал собеседник издания.
Источник уточнил, что сейчас Попов официально находится в отпуске. Его обязанности временно исполняет первый заместитель прокурора Сергей Савенков. По словам собеседника агентства, Попов сам подал прошение об уходе на пенсию.
Его преемником может стать прокурор Московской области Сергей Забатурин. «Интерфакс» пока что не получил официальное подтверждение представленной информации.