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«Интерфакс»: прокурор Москвы Попов уходит в отставку

Ведомости

Прокурор Москвы Денис Попов уходит в отставку, он попрощался с коллективом ведомства на этой неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении от должности должен быть подписан главой государства», – сказал собеседник издания.

Источник уточнил, что сейчас Попов официально находится в отпуске. Его обязанности временно исполняет первый заместитель прокурора Сергей Савенков. По словам собеседника агентства, Попов сам подал прошение об уходе на пенсию.

Его преемником может стать прокурор Московской области Сергей Забатурин. «Интерфакс» пока что не получил официальное подтверждение представленной информации.

Президент России Владимир Путин назначил Попова прокурором Москвы в сентябре 2019 г., сообщает РБК. Его кандидатуру на согласование в Мосгордуму внес бывший генпрокурор Юрий Чайка. Срок полномочий Попова – пять лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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