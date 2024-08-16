Байден встретился с Кара-Мурзой после обмена
Президент США Джо Байден встретился с общественным деятелем и журналистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иноагентом) после его обмена. Глава государства опубликовал соответствующую фотографию в соцсети Х.
«Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку. <...> Сегодня его семья снова в полном составе», – написал Байден.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, среди которых Кара-Мурза, а также морпех Пол Уилан, гражданин России и Германии Кевин Лик, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и журналистка Алсу Курмашева.
В Россию вернулись бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.