Супруги Дульцевы назвали причастных к своему аресту в Словении

У них была галерея под названием «5’14». Согласно финансовым отчетам, ее убыток в 2019 г. составил 11 000 евро. В 2020 г. она принесла прибыль менее 500 евро, а в 2021 г. – чуть более 3000 евро. Словенский галерист Тевз Логар отмечал, что искусство в стране является безопасным пространством, в котором нет никакого надзора и контроля.