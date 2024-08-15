Супруги Дульцевы назвали причастных к своему аресту в Словении
Арест осужденных за шпионаж в Словении Анны и Артема Дульцевых был санкционирован политическим руководством страны. Об этом сообщил Дульцев в интервью «Российской газете».
«Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны. Конечно, с подсказки англосаксов», – уточнил Дульцев.
Он пояснил, что в подобных случаях англичане ведут себя очень активно и особенно жестко выступают против нелегальной разведки.
5 августа The New York Times сообщила, что Дульцевы занимались арт-бизнесом в Словении для прикрытия.
У них была галерея под названием «5’14». Согласно финансовым отчетам, ее убыток в 2019 г. составил 11 000 евро. В 2020 г. она принесла прибыль менее 500 евро, а в 2021 г. – чуть более 3000 евро. Словенский галерист Тевз Логар отмечал, что искусство в стране является безопасным пространством, в котором нет никакого надзора и контроля.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Дульцевы, Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.