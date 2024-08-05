NYT: супруги Дульцевы занимались арт-бизнесом в Словении в качестве прикрытия

Галерея носила название «5’14». Согласно финансовым отчетам, ее убыток в 2019 г. составил 11 000 евро. В 2020 г. она принесла прибыль менее 500 евро, а в 2021 г. – чуть более 3000 евро. Отчетов за другие периоды издание не приводит. Словенский галерист Тевз Логар отметил, что искусство в стране является безопасным пространством, в котором нет никакого надзора и контроля. По его словам, большинство работ, которые Дульцева выставляла на продажу, – это «вид искусства, который заказывают в Китае».