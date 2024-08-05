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NYT: супруги Дульцевы занимались арт-бизнесом в Словении в качестве прикрытия

Ведомости

Осужденные за шпионаж Анна и Артем Дульцевы занимались арт-бизнесом в Словении для прикрытия, сообщает газета The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что художница из Словении Дарья Стефанчич «посчитала странным», когда малоизвестная онлайн-галерея искусств неожиданно связалась с ней и пригласила присоединиться к списку художников. Галереей управляла Анна Дульцева, которая выдавала себя за гражданку Аргентины и жила под именем Мария Роза Майер Муньос.

Галерея носила название «5’14». Согласно финансовым отчетам, ее убыток в 2019 г. составил 11 000 евро. В 2020 г. она принесла прибыль менее 500 евро, а в 2021 г. – чуть более 3000 евро. Отчетов за другие периоды издание не приводит. Словенский галерист Тевз Логар отметил, что искусство в стране является безопасным пространством, в котором нет никакого надзора и контроля. По его словам, большинство работ, которые Дульцева выставляла на продажу, – это «вид искусства, который заказывают в Китае».

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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