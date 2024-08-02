Бут назвал возвращение семьи Дульцевых дипломатической победой России
Депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена с США на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в декабре 2022 г., назвал возврат семьи Дульцевых в Россию дипломатической и военной победой. Об этом сообщает ТАСС.
«Это хорошая новость. Это, безусловно, и дипломатическая, и военная победа наших спецслужб, наших мидовцев, всех тех, кто очень тщательно в этих сложных условиях провел этот переговорный процесс, который и закончился таким беспрецедентным в истории обменом», – рассказал Бут.
Артем и Анна Дульцевы, обвиненные в Словении в шпионаже, вернулись в Россию по результатам обмена заключенными 1 августа. Как сообщали «Ведомости», Дульцевы вернулись с детьми, которые узнали о своей национальности в самолете.
Дульцевы прибыли в Словению по аргентинским паспортам в 2017 г. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью, пару арестовали, а двух детей – мальчика и девочку – передали в приемную семью. Их обвинили в шпионаже, пара признала вину. 31 июля 2024 г. суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения. До этого они примерно столько же провели под арестом.