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Бут назвал возвращение семьи Дульцевых дипломатической победой России

Ведомости

Депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена с США на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в декабре 2022 г., назвал возврат семьи Дульцевых в Россию дипломатической и военной победой. Об этом сообщает ТАСС.

«Это хорошая новость. Это, безусловно, и дипломатическая, и военная победа наших спецслужб, наших мидовцев, всех тех, кто очень тщательно в этих сложных условиях провел этот переговорный процесс, который и закончился таким беспрецедентным в истории обменом», – рассказал Бут.

Артем и Анна Дульцевы, обвиненные в Словении в шпионаже, вернулись в Россию по результатам обмена заключенными 1 августа. Как сообщали «Ведомости», Дульцевы вернулись с детьми, которые узнали о своей национальности в самолете.

Дульцевы прибыли в Словению по аргентинским паспортам в 2017 г. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью, пару арестовали, а двух детей – мальчика и девочку – передали в приемную семью. Их обвинили в шпионаже, пара признала вину. 31 июля 2024 г. суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения. До этого они примерно столько же провели под арестом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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