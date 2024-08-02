Бут назвал возвращение семьи Дульцевых дипломатической победой России

Дульцевы прибыли в Словению по аргентинским паспортам в 2017 г. После начала спецоперации на Украине в 2022 г. разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью, пару арестовали, а двух детей – мальчика и девочку – передали в приемную семью. Их обвинили в шпионаже, пара признала вину. 31 июля 2024 г. суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения. До этого они примерно столько же провели под арестом.