Кремль: дети разведчиков-нелегалов узнали, что они русские, только в самолете
Дети обменянных 1 августа разведчиков-нелегалов узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«До этого они не знали, что они русские и что они имеют отношение к нашей стране», – сказал он. Песков добавил, что президент России Владимир Путин поприветствовал их по-испански «Buenas noches» [доброй ночи], когда они спускались по трапу.
Дети разведчиков, по словам Пескова, спрашивали у родителей, кто их встречает. «То есть они даже не знали, кто это такой Путин. Вот так работают, собственно, нелегалы, идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», – сказал Песков.
Он добавил, что когда нелегалы находились в тюрьме, то были лишены возможности постоянно видеть своих детей. При этом была реальная угроза, если бы они там остались, лишиться родительских прав, сказал Песков.
1 августа в рамках обмена заключенными со странами Запада в Россию вернулись осужденные в Словении за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, ученый Михаил Микушкин, журналист Павел Рубцов, сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман, обвиненный в экономических преступлениях Владислав Клюшин и обвиненный в незаконной закупке электроники для ВПК РФ Вадим Конощенок.
Путин лично встретил россиян во «Внуково». Песков назвал это данью «тем людям, которые служат своей стране».