Кремль: дети разведчиков-нелегалов узнали, что они русские, только в самолете

Дети разведчиков, по словам Пескова, спрашивали у родителей, кто их встречает. «То есть они даже не знали, кто это такой Путин. Вот так работают, собственно, нелегалы, идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», – сказал Песков.