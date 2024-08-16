По делу о смерти актера Мэтью Перри арестованы пять человек

В обвинительном заключении изложены обвинения присяжных против Джасвин Сангхи, которая, по словам прокуроров, известна как «королева кетамина», и доктора Сальвадора Пласенсии, известного как «доктор П.» У Сангхи был некий «тайник» в Северном Голливуде, а доктор Пласенсия, врач центра неотложной помощи, был среди тех, кто доставлял кетамин Перри, несмотря на то что знал, что он в прошлом злоупотреблял наркотиками. В судебных документах говорится, что личный ассистент актера, Кеннет Ивамаса, ввел ему по меньшей мере 27 инъекций кетамина за пять дней, предшествовавших его смерти, в том числе по меньшей мере три непосредственно в день смерти. Обвиняемые использовали закодированный язык для обсуждения сделок с наркотиками, называя ампулы с кетамином «Доктор Пеппер», «банки» и «боты». Когда доктор Пласенсия переписывался с другим врачом о том, сколько взять с Перри за кетамин, он написал: «Интересно, сколько заплатит этот придурок» и «Давайте выясним».