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По делу о смерти актера Мэтью Перри арестованы пять человек

Ведомости

Пять человек обвиняются в сговоре с целью распространения сильнодействующего анестетика, который привел к смерти звезды сериала «Друзья» актера Мэтью Перри. Трое из них признали свою вину. Об этом сообщает The New York Times.

Личному помощнику Мэттью Перри, двум врачам и еще двум людям были предъявлены обвинения в распространении кетамина, который стал причиной его смерти.

В документах, поданных в федеральный суд Калифорнии, прокуроры заявили, что помощник Перри и его знакомый работали с двумя врачами и наркоторговцем, чтобы закупить кетамин на десятки тысяч долларов для Перри, который долгое время боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и наркозависимостью.

В обвинительном заключении изложены обвинения присяжных против Джасвин Сангхи, которая, по словам прокуроров, известна как «королева кетамина», и доктора Сальвадора Пласенсии, известного как «доктор П.» У Сангхи был некий «тайник» в Северном Голливуде, а доктор Пласенсия, врач центра неотложной помощи, был среди тех, кто доставлял кетамин Перри, несмотря на то что знал, что он в прошлом злоупотреблял наркотиками. В судебных документах говорится, что личный ассистент актера, Кеннет Ивамаса, ввел ему по меньшей мере 27 инъекций кетамина за пять дней, предшествовавших его смерти, в том числе по меньшей мере три непосредственно в день смерти. Обвиняемые использовали закодированный язык для обсуждения сделок с наркотиками, называя ампулы с кетамином «Доктор Пеппер», «банки» и «боты». Когда доктор Пласенсия переписывался с другим врачом о том, сколько взять с Перри за кетамин, он написал: «Интересно, сколько заплатит этот придурок» и «Давайте выясним».

Ивамаса признал себя виновным по одному пункту обвинения – в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшего смерть. Доктор Марк Чавес, который признался в продаже кетамина доктору Пласенсии, признал себя виновным по одному пункту обвинения – в сговоре с целью распространения кетамина. Чавес получил кетамин, сделав ложные заявления оптовому дистрибутору кетамина и отправив поддельный рецепт на имя бывшего пациента. Эрик Флеминг, знакомый Перри, признал себя виновным по двум пунктам обвинения – в сговоре с целью распространения кетамина и в распространении кетамина, повлекшем смерть: он признался в получении кетамина от Сангхи и передаче 50 ампул кетамина Ивамасе.

Если их признают виновными, 41-летней Сангхе грозит от 10 лет до пожизненного заключения, 42-летнему Пласенсии грозит до 10 лет тюремного заключения за каждое обвинение в распространении кетамина и до 20 лет за каждое обвинение в фальсификации записей. 59-летнему Ивамасе грозит до 15 лет тюремного заключения, а 54-летнему Флемингу – до 25 лет. 54-летнему Чавесу грозит до 10 лет тюрьмы.

54-летний Перри был найден мертвым в бассейне в своем доме 28 октября 2023 г. Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес объяснило его смерть острым воздействием кетамина – анастетика с психоделическими свойствами. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии и тревоги, но его последний сеанс состоялся более чем за неделю до смерти. Судмедэксперт отметил, что кетамин в организме Перри «не мог быть результатом инфузионной терапии». Уровень вещества в его организме был высоким – по словам судмедэксперта, он соответствовал количеству, использованному для общей анестезии во время операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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