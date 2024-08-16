В МИДе рассказали об обновленном постановлении по российским визам

По словам официального представителя МИДа, нововведения помогут выявить лиц, чье пребывание на территории России нежелательно. Они также усилят контроль за въездом в страну граждан тех государств, которые представляют «повышенную миграционную опасность» или отличаются нестабильной социально-политической обстановкой.