В МИДе рассказали об обновленном постановлении по российским визам
Обновленное постановление по российским визам предусматривает собеседование, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Постановлением предусмотрена возможность проведения сотрудниками российских дипломатических представительств и консульских учреждений личного собеседования с иностранным гражданином на этапе рассмотрения его визовых документов», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова отметила, что в постановлении были закрыты пробелы в правовом регулировании. Они коснулись вопроса соответствия целей поездки в РФ и условий пребывания на территории страны реальным намерениям иностранного гражданина.
По словам официального представителя МИДа, нововведения помогут выявить лиц, чье пребывание на территории России нежелательно. Они также усилят контроль за въездом в страну граждан тех государств, которые представляют «повышенную миграционную опасность» или отличаются нестабильной социально-политической обстановкой.
Постановление правительства, которое вносит изменения в процесс оформления российских виз иностранным гражданам, было подписано 15 августа. В МИДе отметили, что нововведения разработаны «в целях повышения эффективности реализации норм», которые предусмотрены законом «О порядке выезда из РФ и въезда».