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В МИДе рассказали об обновленном постановлении по российским визам

Ведомости

Обновленное постановление по российским визам предусматривает собеседование, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Постановлением предусмотрена возможность проведения сотрудниками российских дипломатических представительств и консульских учреждений личного собеседования с иностранным гражданином на этапе рассмотрения его визовых документов», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова отметила, что в постановлении были закрыты пробелы в правовом регулировании. Они коснулись вопроса соответствия целей поездки в РФ и условий пребывания на территории страны реальным намерениям иностранного гражданина.

По словам официального представителя МИДа, нововведения помогут выявить лиц, чье пребывание на территории России нежелательно. Они также усилят контроль за въездом в страну граждан тех государств, которые представляют «повышенную миграционную опасность» или отличаются нестабильной социально-политической обстановкой.

Постановление правительства, которое вносит изменения в процесс оформления российских виз иностранным гражданам, было подписано 15 августа. В МИДе отметили, что нововведения разработаны «в целях повышения эффективности реализации норм», которые предусмотрены законом «О порядке выезда из РФ и въезда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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