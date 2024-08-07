МИД РФ раскрыл данные о числе оформленных электронных виз за год

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, электронную визу чаще всего оформляют туристы – примерно в 80-90% случаях. В публикации отмечается, что среди граждан Китая примерно 50% оформляют электронную визу для туризма, столько же – для деловых целей. В то же время граждане Саудовской Аравии в 100% случаев въезжают в Россию с целью туризма. Жители Германии и Эстонии в большинстве случаев въезжают по личным целям – по работе или к родственникам.