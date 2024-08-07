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МИД РФ раскрыл данные о числе оформленных электронных виз за год

Ведомости

За год электронные визы в Россию оформили 540 900 иностранцев. Это следует из данных российского внешнеполитического ведомства, с которыми ознакомился РБК.

Чаще всего электронные визы оформляют граждане Китая. Таких, по данным МИДа, за год было 254 200 виз. На втором месте находится Саудовская Аравия – 43 400 электронных виз. Замыкает тройку лидеров Германия – 42 600 виз. После них следуют Турция и Эстония – 32 800 и 28 600 виз соответственно. В десятку стран также вошли Индия, Латвия, Иран, Кувейт и Литва.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, электронную визу чаще всего оформляют туристы – примерно в 80-90% случаях. В публикации отмечается, что среди граждан Китая примерно 50% оформляют электронную визу для туризма, столько же – для деловых целей. В то же время граждане Саудовской Аравии в 100% случаев въезжают в Россию с целью туризма. Жители Германии и Эстонии в большинстве случаев въезжают по личным целям – по работе или к родственникам.

С 1 августа прошлого года в России начали выдавать электронные визы иностранцам. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Срок оформления визы не более четырех дней. Виза будет действовать 60 суток с момента оформления, по ней можно находиться в России 16 суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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