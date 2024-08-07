МИД РФ раскрыл данные о числе оформленных электронных виз за год
Чаще всего электронные визы оформляют граждане Китая. Таких, по данным МИДа, за год было 254 200 виз. На втором месте находится Саудовская Аравия – 43 400 электронных виз. Замыкает тройку лидеров Германия – 42 600 виз. После них следуют Турция и Эстония – 32 800 и 28 600 виз соответственно. В десятку стран также вошли Индия, Латвия, Иран, Кувейт и Литва.
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, электронную визу чаще всего оформляют туристы – примерно в 80-90% случаях. В публикации отмечается, что среди граждан Китая примерно 50% оформляют электронную визу для туризма, столько же – для деловых целей. В то же время граждане Саудовской Аравии в 100% случаев въезжают в Россию с целью туризма. Жители Германии и Эстонии в большинстве случаев въезжают по личным целям – по работе или к родственникам.
С 1 августа прошлого года в России начали выдавать электронные визы иностранцам. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Срок оформления визы не более четырех дней. Виза будет действовать 60 суток с момента оформления, по ней можно находиться в России 16 суток.