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За год 580 000 туристов из РФ и КНР совершили групповые безвизовые поездки

Ведомости

С 1 августа 2023 г. по 1 августа 2024 г. 580 000 китайских и российских туристов воспользовались механизмом безвизовых групповых поездок. Об этом сообщает Минэк.

«На сегодняшний день наблюдаем динамику роста количества туристов, заинтересованных в безвизовых туристических поездках. По нашим данным, с 1 августа 2023 г. почти 580 000 российских и китайских туристов воспользовались безвизовыми турами», – отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Программа группового безвизового обмена была запущена 1 августа 2023 г., а 10 августа того же года прибыла первая группа туристов из Китая. Туристы в группе от пяти человек и до 50 могут посещать соседнюю страну без визы и находиться в ней до 15 дней. Как отмечают в министерстве, для расширения туристических потоков предлагается увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Изменения могут вступить в силу до конца 2024 г.

27 июня Минэк заявил, что расходы на нацпроект по туризму могут составить 3,5 трлн руб., из них бюджетные траты составят 501 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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