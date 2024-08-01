За год 580 000 туристов из РФ и КНР совершили групповые безвизовые поездки

Программа группового безвизового обмена была запущена 1 августа 2023 г., а 10 августа того же года прибыла первая группа туристов из Китая. Туристы в группе от пяти человек и до 50 могут посещать соседнюю страну без визы и находиться в ней до 15 дней. Как отмечают в министерстве, для расширения туристических потоков предлагается увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Изменения могут вступить в силу до конца 2024 г.