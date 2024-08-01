За год 580 000 туристов из РФ и КНР совершили групповые безвизовые поездки
С 1 августа 2023 г. по 1 августа 2024 г. 580 000 китайских и российских туристов воспользовались механизмом безвизовых групповых поездок. Об этом сообщает Минэк.
«На сегодняшний день наблюдаем динамику роста количества туристов, заинтересованных в безвизовых туристических поездках. По нашим данным, с 1 августа 2023 г. почти 580 000 российских и китайских туристов воспользовались безвизовыми турами», – отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Программа группового безвизового обмена была запущена 1 августа 2023 г., а 10 августа того же года прибыла первая группа туристов из Китая. Туристы в группе от пяти человек и до 50 могут посещать соседнюю страну без визы и находиться в ней до 15 дней. Как отмечают в министерстве, для расширения туристических потоков предлагается увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Изменения могут вступить в силу до конца 2024 г.
27 июня Минэк заявил, что расходы на нацпроект по туризму могут составить 3,5 трлн руб., из них бюджетные траты составят 501 млрд руб.