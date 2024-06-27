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Минэк оценил расходы на нацпроект по туризму в 3,5 трлн рублей

Из них бюджетные траты составят 501 млрд рублей
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Власти выделят 103 млрд руб. до 2030 г. на создание новых морских курортов и инфраструктуру в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал»/ Николай Рютин / РИА Новости

Совокупные расходы на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2025–2030 гг. могут составить 3,56 трлн руб. в базовом сценарии. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд руб. Это следует из материалов к стратегической сессии правительства по туризму, которая прошла 25 июня. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Наибольшую сумму – 2,8 трлн руб. – правительство планирует привлечь из внебюджетных источников. Также предполагается, что из региональных бюджетов на нацпроект будет направлено в 2025–2030 гг. 260 млрд руб. в базовом сценарии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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