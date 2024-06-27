Минэк оценил расходы на нацпроект по туризму в 3,5 трлн рублей

Минэк оценил расходы на нацпроект по туризму в 3,5 трлн рублейИз них бюджетные траты составят 501 млрд рублей
Совокупные расходы на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2025–2030 гг. могут составить 3,56 трлн руб. в базовом сценарии. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд руб. Это следует из материалов к стратегической сессии правительства по туризму, которая прошла 25 июня. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Наибольшую сумму – 2,8 трлн руб. – правительство планирует привлечь из внебюджетных источников. Также предполагается, что из региональных бюджетов на нацпроект будет направлено в 2025–2030 гг. 260 млрд руб. в базовом сценарии.
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