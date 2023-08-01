В России иностранцам начали выдавать электронные визы

Срок оформления визы не более четырех дней. Виза будет действовать 60 суток с момента оформления, по ней можно находиться в России 16 суток. Недружественные страны также могут оформить документ. Подать заявление можно не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Стоимость визы на сайте МИДа не указана, ТАСС пишет, что за оформление нужно будет заплатить $52.