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В России иностранцам начали выдавать электронные визы

Ведомости

Граждане 55 иностранных государств могут получить электронную визу для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска с 1 августа. Заявление подается онлайн на сайте МИДа.

К заявлению необходимо прикрепить фотографию и скан страницы паспорта. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях.

Срок оформления визы не более четырех дней. Виза будет действовать 60 суток с момента оформления, по ней можно находиться в России 16 суток. Недружественные страны также могут оформить документ. Подать заявление можно не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Стоимость визы на сайте МИДа не указана, ТАСС пишет, что за оформление нужно будет заплатить $52.

Запуск электронных виз с 1 августа ранее поддержал президент России Владимир Путин. Оформление электронных виз онлайн должно было начаться с 2021 г. Однако запуск системы отложили из-за пандемии.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень погранпунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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