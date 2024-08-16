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В Белоруссии начали заочное расследование в отношении комика Комиссаренко

Ведомости

Белорусский Следственный комитет начал заочное расследование в отношении комика Славы Комиссаренко по делу об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из сообщения, в отношении комика ведется «специальное производство». «Специальным производством» в белорусском законодательстве называют производство в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны. Понятие было введено в 2022 г. Ему может грозить до шести лет тюрьмы по трем инкриминируемым статьям, связанным с его выступлениями, включая разжигание социальной розни и клевету (ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Белоруссии).

14 января 2022 г. стало известно, что Комиссаренко покинул Россию якобы из-за преследования со стороны Белоруссии. 

В начале 2021 г. Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии. Он заявил, что аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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