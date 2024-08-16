В Белоруссии начали заочное расследование в отношении комика Комиссаренко
Белорусский Следственный комитет начал заочное расследование в отношении комика Славы Комиссаренко по делу об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как следует из сообщения, в отношении комика ведется «специальное производство». «Специальным производством» в белорусском законодательстве называют производство в отношении обвиняемых, находящихся за пределами страны. Понятие было введено в 2022 г. Ему может грозить до шести лет тюрьмы по трем инкриминируемым статьям, связанным с его выступлениями, включая разжигание социальной розни и клевету (ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Белоруссии).
14 января 2022 г. стало известно, что Комиссаренко покинул Россию якобы из-за преследования со стороны Белоруссии.
В начале 2021 г. Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии. Он заявил, что аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про президента.