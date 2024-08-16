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Мультипликатора Мунтяна оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Хорошевский суд Москвы оштрафовал мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ) на 40 000 руб. из-за несоблюдение норм закона об иностранных агентах. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

26 декабря 2023 г. Мунтян был объявлен в розыск. Павел Мунтян является основателем студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков») и автором анимационного сериала Mr. Freeman. На его канал в YouTube подписано более 1,7 млн человек.

В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В феврале сообщалось, что он был арестован заочно.

Минюст включил Мунтяна в реестр иноагентов 14 апреля. В декабре прошлого года он был оштрафован на 40 000 руб. за дискредитацию армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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