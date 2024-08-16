Мультипликатора Мунтяна оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Хорошевский суд Москвы оштрафовал мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ) на 40 000 руб. из-за несоблюдение норм закона об иностранных агентах. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
26 декабря 2023 г. Мунтян был объявлен в розыск. Павел Мунтян является основателем студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков») и автором анимационного сериала Mr. Freeman. На его канал в YouTube подписано более 1,7 млн человек.
В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В феврале сообщалось, что он был арестован заочно.
Минюст включил Мунтяна в реестр иноагентов 14 апреля. В декабре прошлого года он был оштрафован на 40 000 руб. за дискредитацию армии.