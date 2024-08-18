Правоохранители возбудили дело о хищении 50 млн рублей из средств нацпроекта

В апреле силовики выявили хищения средств из федерального бюджета на поддержку семей в Ингушетии. Преступная группа похитила свыше 1 млрд руб. По данным полиции, с 2019 по 2022 г. члены группы изготавливали подложные договоры купли-продажи недвижимости и договоры займа между ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетии» и покупателями. Двух фигурантов уголовного дела арестовали, еще одного суд отправил под домашний арест.