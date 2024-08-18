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Правоохранители возбудили дело о хищении 50 млн рублей из средств нацпроекта

Ведомости

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта в сфере образования, сообщило «РИА Новости».

По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, в 2021 г. было похищено более 50 млн руб. из средств нацпроекта. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В апреле силовики выявили хищения средств из федерального бюджета на поддержку семей в Ингушетии. Преступная группа похитила свыше 1 млрд руб. По данным полиции, с 2019 по 2022 г. члены группы изготавливали подложные договоры купли-продажи недвижимости и договоры займа между ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетии» и покупателями. Двух фигурантов уголовного дела арестовали, еще одного суд отправил под домашний арест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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