У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности
О наличии личных сбережений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, сообщили 27% россиян. В 2020 г. доля людей, обладающих финансовой подушкой безопасности, составляла 20%, следует из исследования аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах жизнь».
Согласно исследованию, 15% респондентов хватит накоплений от трех до шести месяцев жизни, на полгода и больше – 12% опрошенных. Сбережений на один месяц достаточно для 21% респондентов, 17% россиян сообщили, что в случае потери дохода смогут прожить на накопления менее недели. Доля тех, у кого нет финансовой подушки безопасности, сократилась на 5 п. п. по сравнению с данными 2020 г.
Россияне с финансовой подушкой чаще встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), людей с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%) и среди тех, кто считает уровень своего материального положения хорошим или отличным (42%).
По данным SuperJob, каждый третий россиянин, имеющий личные сбережения, стремится откладывать «про запас» от 10 до 25% своего заработка, а трое из 10 опрошенных – до 10% дохода.
Наиболее популярными целями накопления стали создание финансовой подушки безопасности (29% опрошенных), путешествия и отдых (23%), недвижимость (21%), будущее детей (16%), пассивный доход (14%).