У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности

Согласно исследованию, 15% респондентов хватит накоплений от трех до шести месяцев жизни, на полгода и больше – 12% опрошенных. Сбережений на один месяц достаточно для 21% респондентов, 17% россиян сообщили, что в случае потери дохода смогут прожить на накопления менее недели. Доля тех, у кого нет финансовой подушки безопасности, сократилась на 5 п. п. по сравнению с данными 2020 г.