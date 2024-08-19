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У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности

Ведомости

О наличии личных сбережений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, сообщили 27% россиян. В 2020 г. доля людей, обладающих финансовой подушкой безопасности, составляла 20%, следует из исследования аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах жизнь».

Согласно исследованию, 15% респондентов хватит накоплений от трех до шести месяцев жизни, на полгода и больше – 12% опрошенных. Сбережений на один месяц достаточно для 21% респондентов, 17% россиян сообщили, что в случае потери дохода смогут прожить на накопления менее недели. Доля тех, у кого нет финансовой подушки безопасности, сократилась на 5 п. п. по сравнению с данными 2020 г.

Россияне с финансовой подушкой чаще встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), людей с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%) и среди тех, кто считает уровень своего материального положения хорошим или отличным (42%).

По данным SuperJob, каждый третий россиянин, имеющий личные сбережения, стремится откладывать «про запас» от 10 до 25% своего заработка, а трое из 10 опрошенных – до 10% дохода.

Наиболее популярными целями накопления стали создание финансовой подушки безопасности (29% опрошенных), путешествия и отдых (23%), недвижимость (21%), будущее детей (16%), пассивный доход (14%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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