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В суд поступило дело экс-депутата Госдумы Пономарева

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

Материалы поступили в суд 19 августа. Их уже передали судье Роману Владимирову. Дата заседания пока не назначена.

Пономарев заочно обвиняется в оправдании терроризма и фейках об армии. По версии следствия, в 2022 г. он дал интервью, в котором под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Фигурант также высказался в оправдание терроризма, добавили в СКР.

В феврале этого года ФСБ сообщила, что Пономарев принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). Там обратили внимание, что экс-депутат сам заявлял, что участвует в боевых действиях на стороне Украины. Также он призывал россиян совершить госпереворот и вступить в ВСУ.

Тогда в ФСБ уточнили, что против Пономарева возбуждены уголовные дела о госизмене, публичных призывах к террору и участии в террористической организации.

В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в розыск. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов. Экс-депутат также включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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