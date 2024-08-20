В суд поступило дело экс-депутата Госдумы Пономарева
Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Материалы поступили в суд 19 августа. Их уже передали судье Роману Владимирову. Дата заседания пока не назначена.
Пономарев заочно обвиняется в оправдании терроризма и фейках об армии. По версии следствия, в 2022 г. он дал интервью, в котором под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Фигурант также высказался в оправдание терроризма, добавили в СКР.
В феврале этого года ФСБ сообщила, что Пономарев принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). Там обратили внимание, что экс-депутат сам заявлял, что участвует в боевых действиях на стороне Украины. Также он призывал россиян совершить госпереворот и вступить в ВСУ.
Тогда в ФСБ уточнили, что против Пономарева возбуждены уголовные дела о госизмене, публичных призывах к террору и участии в террористической организации.
В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в розыск. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов. Экс-депутат также включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.