СК завершил расследование по уголовному делу экс-депутата Госдумы Пономарева
Расследование в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом), который обвиняется в оправдании терроризма и фейках об армии, завершено. Уголовное дело передано для направления в суд, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, Пономарев в 2022 г. на Украине дал интервью, в ходе которого под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на территории этого государства. Фигурант также высказался в оправдание терроризма, добавили в СКР.
«Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева в инкриминируемых ему преступных деяниях», – заявили в ведомстве.
В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в розыск. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов. Экс-депутат также включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.