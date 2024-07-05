СК завершил расследование по уголовному делу экс-депутата Госдумы Пономарева

В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в розыск. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов. Экс-депутат также включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.