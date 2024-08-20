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Москвичам предложат оценить необходимость закона о безнадзорных животных

Ведомости

Жители Москвы смогут оценить необходимость закона об обращении с безнадзорными животными на тестовом голосовании перед выборами депутатов 23 августа, сообщается на сайте мэра столицы.

Выразить мнение горожанам предлагается в связи с принятым в июле 2023 г. законом о праве регионов самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. При этом отмечается, что в Москве уже действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю таких животных.

Москвичи смогут проголосовать 23 августа с 08:00 до 14:00. Голосование возможно среди совершеннолетних жителей, имеющих постоянную регистрацию в Москве.

«Горожанам будут доступны все возможные способы отдать голос: онлайн на специальной странице elec.mos.ru, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков», – говорится в сообщении. Для голосования на участках нужен паспорт.

12 июля 2023 г. был принят закон, который передает на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дает возможность субъектам принимать решение об их умерщвлении. Теперь заксобрания регионов могут сами определять способы работы с безнадзорными животными: строить приюты, умерщвлять и др.

Официально узаконили умерщвление бездомных животных восемь регионов: республики Бурятия и Тува, Астраханская область, Алтайский край, Чукотка, Магаданская область, 28 марта – в Оренбургской области, 23 апреля – в Удмуртии.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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