Москвичам предложат оценить необходимость закона о безнадзорных животных
Жители Москвы смогут оценить необходимость закона об обращении с безнадзорными животными на тестовом голосовании перед выборами депутатов 23 августа, сообщается на сайте мэра столицы.
Выразить мнение горожанам предлагается в связи с принятым в июле 2023 г. законом о праве регионов самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. При этом отмечается, что в Москве уже действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю таких животных.
Москвичи смогут проголосовать 23 августа с 08:00 до 14:00. Голосование возможно среди совершеннолетних жителей, имеющих постоянную регистрацию в Москве.
«Горожанам будут доступны все возможные способы отдать голос: онлайн на специальной странице elec.mos.ru, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков», – говорится в сообщении. Для голосования на участках нужен паспорт.
12 июля 2023 г. был принят закон, который передает на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дает возможность субъектам принимать решение об их умерщвлении. Теперь заксобрания регионов могут сами определять способы работы с безнадзорными животными: строить приюты, умерщвлять и др.
Официально узаконили умерщвление бездомных животных восемь регионов: республики Бурятия и Тува, Астраханская область, Алтайский край, Чукотка, Магаданская область, 28 марта – в Оренбургской области, 23 апреля – в Удмуртии.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам.