Москвичам предложат оценить необходимость закона о безнадзорных животных

Выразить мнение горожанам предлагается в связи с принятым в июле 2023 г. законом о праве регионов самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. При этом отмечается, что в Москве уже действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю таких животных.