КС выслушал мнения властей о нормах закона об умерщвлении бездомных животных

18 июня на заседании выступал представитель генпрокурора РФ Вячеслав Росинский. Он заявил, что у КС есть основания признать федеральный закон не соответствующим Конституции, так как он позволяет региональным властям произвольно распоряжаться жизнью здоровых бездомных животных. По его словам, федеральное нормативное регулирование не предполагает в этом вопросе неограниченного права субъекта РФ. При этом фактически оспариваемые нормы позволяют региону обойти методические указания правительства РФ и базовые принципы федерального законодательства о гуманности. В письменном отзыве надзорного ведомства также говорится, что при таких обстоятельствах принятие органами власти субъектов этих норм не только противоречит закону, но и исключает отношение к животным как к «существам, способным испытывать эмоции и физические страдания».