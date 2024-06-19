КС выслушал мнения властей о нормах закона об умерщвлении бездомных животных

КС выслушал мнения властей о нормах закона об умерщвлении бездомных животныхРегионы восприняли поправки как разрешение на крайние меры, говорит эксперт
В Конституционном суде 18 мая начались обсуждения по жалобе Верховного суда (ВС) Бурятии на недавно принятые поправки в закон об ответственном обращении с животными, позволяющие регионам принимать самостоятельные решения о способах умерщвления бездомных собак. Заседание впервые за долгое время проходило в открытом режиме.
Поводом к обращению стал административный иск зоозащитников и благотворительного фонда помощи животным, который рассматривал ВС. Речь шла о признании недействующими отдельных положений регионального закона от 22 ноября 2023 г. «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия».
По мнению заявителей, положения принятого регионального закона противоречат федеральному. В частности, истцы указывают на неправомерность нормы, предусматривающей возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания животное осталось невостребованным физическими или юридическими лицами.
Суд решил приостановить производство и обратиться в КС за разъяснениями, поскольку нынешние обстоятельства в законе свидетельствуют о наличии возможности произвольного применения норм, что является нарушением конституционного принципа равенства всех перед законом.
18 июня на заседании выступал представитель генпрокурора РФ Вячеслав Росинский. Он заявил, что у КС есть основания признать федеральный закон не соответствующим Конституции, так как он позволяет региональным властям произвольно распоряжаться жизнью здоровых бездомных животных. По его словам, федеральное нормативное регулирование не предполагает в этом вопросе неограниченного права субъекта РФ. При этом фактически оспариваемые нормы позволяют региону обойти методические указания правительства РФ и базовые принципы федерального законодательства о гуманности. В письменном отзыве надзорного ведомства также говорится, что при таких обстоятельствах принятие органами власти субъектов этих норм не только противоречит закону, но и исключает отношение к животным как к «существам, способным испытывать эмоции и физические страдания».
Законодательный подход, реализованный в законе, не соответствует конституционным положениям о федеративном устройстве государства – на практике он ведет к тому, что возникают коллизии, противоречия и социальные конфликты, говорится в отзыве Института законодательства и сравнительного правоведения. Минюст, в свою очередь, передачу субъектам вопроса по обращению с бездомными животными счел соответствующей Конституции.
Представитель президента РФ в КС Александр Коновалов указал, что оспариваемым нормам может быть дано конституционно-правовое толкование с тем, чтобы формирующееся законодательство субъектов по данному вопросу согласовывалось как с принципом соразмерности, так и с гуманным отношением к животным. Он обратил внимание, что зачастую бюджетных средств в субъектах не хватает на более важные вопросы – на лечение тяжелобольных детей, на лечение ветеранов-инвалидов спецоперации.
Несоразмерными и не отвечающими принципу гуманности, говорится в его отзыве, видится норма закона, которая «весьма непродолжительную по времени невостребованность животного расценивает как достаточное основание для его умерщвления». В числе допустимых оснований Коновалов называет такие, которые порождают реальные риски для жизни и здоровья человека. Например, когда собака агрессивная или имеет заразную болезнь.
В Госдуме, как и в Минюсте, не усмотрели в нормах противоречий Конституции. В отзыве нижней палаты говорится, что субъекты, устанавливающие собственное правовое регулирование, отличное от федеральных правовых актов, действуют в рамках дискреционных полномочий, предоставленных им законодателем. С этим согласна также и представитель Совета Федерации Ирина Рукавишникова. По ее мнению, только на местах можно учесть всю специфику субъекта – его географические, климатические, экономические особенности. Федеральные нормы, отметила Рукавишникова, не предусматривают возможности жестокого обращения с бездомными животными. Более того, пояснила она, невозможно умерщвлять животных без соответствующего решения ветеринара, который может прекратить страдания больного животного.
В прошлом году из-за укуса или удара, нанесенного собакой, за медпомощью обратились почти 280 000 человек – такую статистику в отзыве привел полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах РФ Михаил Барщевский (со ссылкой на данные федерального статистического наблюдения о числе зарегистрированных открытых укушенных ран (укус или удар, нанесенный собакой)). Передача субъектам полномочий направлена на достижение целей максимально эффективной реализации правового регулирования, подчеркнул он.
По предварительным прогнозам, итоговое решение по этой жалобе у КС займет около месяца, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы КС.
Бурятия – первая республика, принявшая региональный закон, позволивший умерщвлять безнадзорных животных (ноябрь 2023 г.). «Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее, – говорил в интервью «Ведомостям» в июле 2023 г. глава республики Алексей Цыденов. – У нас [бездомные] собаки все-таки не комнатные, а больше как сторожевые. Пусть это там не всегда кавказские овчарки, но все равно это не маленькие собаки. И собак, к сожалению, много».
Когда эти поправки широко обсуждались в 2023 г., зоозащитники и юристы неоднократно поднимали вопрос, что они нарушают и закон об ответственном отношении с животными, и Конституцию, говорит глава фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. Так сейчас происходит и с бурятским региональным законом: федеральный хоть и дает возможность отказаться от ОСВВ, но не содержит слов об умерщвлении, а гуманное отношение гарантируется законом.
«Регионы восприняли поправки как разрешение на крайние меры. Но ни один регион не должен самостоятельно отменять нормы федерального закона. Посмотрите опыт других регионов – Югра, Казань, Воронеж. Они тоже принимают местный закон, но он без убийства. То есть вместо ОСВВ можно строить приюты. А еще вести активную работу по пропаганде гуманного обращения и образования, выставки-пристройства, работу с владельцами животных, льготная стерилизация домашних животных. Вот в комплексе это все работает», – подчеркнула она.