В каждом пятом регионе с ОСВВ сокращается количество нападений собак

В Курске ежегодно увеличивается количество собак, прошедших ОСВВ (в 2020 г. отловили 1929 голов собак, в 2021 г. – 3140, в 2022 г. – 4362, в 2023 г. – 4791), но проблема агрессивных животных без владельцев окончательно не решена, поскольку проведение в отношении отдельной бездомной собаки мероприятий по программе ОСВВ «вовсе не означает отсутствие у нее агрессии в определенной ситуации», пояснили «Ведомостям» в областном комитете ветеринарии. «Просто отлов безнадзорных животных приведет только к замене на других бездомных животных, и, как следствие, их численность будет увеличиваться до первоначального или даже большего числа после короткого промежутка времени», – сказал «Ведомостям» начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев. Стремление удалить безнадзорных животных с территории их обитания искусственно занижает численность таких собак, при этом кормовая база остается и на место их обитания приходят другие бездомные собаки, пояснил он.