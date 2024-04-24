В каждом пятом регионе с ОСВВ сокращается количество нападений собак

В каждом пятом регионе с ОСВВ сокращается количество нападений собакДля улучшения ситуации с безнадзорными животными нужно просвещать население, считают эксперты и представители местных ветеринарий
В регионах, где вопрос с безнадзорными животными регулируется посредством системы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), заметно сокращение количества нападений собак на людей. Об этом «Ведомостям» сообщили 18 профильных региональных учреждений.
Такая тенденция заметна в Воронежской, Калужской, Костромской, Московской, Архангельской, Тверской, Саратовской, Ивановской, Челябинской, Мурманской, Свердловской, Томской, Кировской, Пензенской областях, республиках Марий Эл, Карелии, Приморском крае. Аналогичная ситуация в Казани: за три года работы проекта количество нападений уменьшилось почти на 30%.
Со ссылкой на данные управления регионального Роспотребнадзора местное управление ветеринарии правительства Саратовской области сообщило, что в 2021 г. зафиксировано 2639 случаев покусов, в 2022 г. – 2447, а в 2023 г. – 2016. «Мы не можем игнорировать современные мировые общественные тенденции, направленные на гуманное отношение ко всему живому на земле, поэтому методы борьбы с бродячими собаками <...> XIX – начала XX в. в XXI в. некорректны и вряд ли приемлемы», – считает замначальника управления ветеринарии Игорь Козлов.
В Воронежской области в 2022 г. зарегистрировано 6416 укусов, ослюнений и оцарапываний, в 2023 г. – 5581, за три месяца 2024 г. – 1563. Система ОСВВ – эффективная, но необходимо комплексное решение проблемы: в частности, стоит законодательно урегулировать разведение домашних животных и ввести их обязательную регистрацию, считает замруководителя управления ветеринарии Воронежской области Ольга Ратных.
В Калужской области количество покусов собак сократилось с 3765 в 2019 г. до 2591 в 2023 г., сообщил представитель комитета ветеринарии при региональном правительстве. В Архангельской области сократилось количество покусов с 683 в 2021 г. до 621 в 2023 г. По данным органов местного самоуправления Вологодской области, благодаря ОСВВ количество животных без владельцев уменьшается в среднем на 13–14% в год. В Марий Эл до принятия ОСВВ в 2018 г., когда еще проводился отстрел собак, было зафиксировано 2243 случая нападения животных, в 2020 г. при ОСВВ – 1934, в 2023 г., спустя три года после начала, – 1865 случаев.
В Костромской области количество укусов бездомных собак в 2023 г. снизилось на 5% к уровню 2022 г. Количество обращений, касающихся вопросов животных без владельцев, поступивших в ветеринарную службу от граждан, организаций и ведомств, снизилось за два года на 22%, рассказали «Ведомостям» в управлении ветеринарии по области. В регионе ведется работа по формированию в обществе ответственного отношения к животным – например, в региональных СМИ есть специальные рубрики, где публикуются материалы о содержании животных (о необходимости проведения ветеринарных мероприятий, о волонтерах, работающих с животными без владельцев, о юридических аспектах содержания домашних питомцев), а сотрудники учреждений ветеринарии проводят уроки добра в школах и садиках.
В Московской области количество покусов в 2023 г. сократилось на 19%, сказал «Ведомостям» представитель минсельхоза и продовольствия области. Для большей эффективности работы ОСВВ стоит ввести учет владельцев собак, которые занимаются их разведением, запрет торговли собаками через маркетплейсы, регистрацию домашних животных и запрет на продажу собак без чипа, считает первый замминистра – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
В Курске ежегодно увеличивается количество собак, прошедших ОСВВ (в 2020 г. отловили 1929 голов собак, в 2021 г. – 3140, в 2022 г. – 4362, в 2023 г. – 4791), но проблема агрессивных животных без владельцев окончательно не решена, поскольку проведение в отношении отдельной бездомной собаки мероприятий по программе ОСВВ «вовсе не означает отсутствие у нее агрессии в определенной ситуации», пояснили «Ведомостям» в областном комитете ветеринарии. «Просто отлов безнадзорных животных приведет только к замене на других бездомных животных, и, как следствие, их численность будет увеличиваться до первоначального или даже большего числа после короткого промежутка времени», – сказал «Ведомостям» начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев. Стремление удалить безнадзорных животных с территории их обитания искусственно занижает численность таких собак, при этом кормовая база остается и на место их обитания приходят другие бездомные собаки, пояснил он.
По сравнению с безвозвратным методом (умерщвление), который использовался, в частности, в Ненецком автономном округе до 2019 г., ОСВВ более затратный, а темпы снижения численности животных без владельцев ниже, сообщили «Ведомостям» в департаменте внутреннего контроля и надзора НАО.
От домашних агрессии больше
При этом, например, в Нижегородской области из числа обращений по поводу покусов порядка 20% связано с животными без владельцев и 80% – с животными, имеющими владельцев, сообщил представитель областного комитета ветеринарии. В целом в регионе с даты введения ОСВВ в 2014 г. количество бездомных животных за девять лет сократилось на 80%: с 15 295 до 2999 голов.
В Волгоградской области также из зарегистрированных случаев нападения собак на людей порядка 70% животных являются владельческими, находящимися на самовыгуле, сообщили «Ведомостям» в комитете ветеринарии. В Брянской области количество нападений бездомных и домашних животных находится практически на одном уровне: в 2022 г. зафиксировали 1297 таких случаев с бездомными собаками и 1278 – с домашними, в 2023 г. – 1481 нападение бездомных животных и 1326 – домашних, поделились с «Ведомостями» в местном управлении ветеринарии.
Всего семь регионов сообщили «Ведомостям» об увеличении количества нападений собак на людей с момента введения системы ОСВВ. Это Белгородская, Новосибирская, Брянская, Липецкая области, Республика Удмуртия (на момент подготовки статьи в республике еще действовала система ОСВВ), Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО. В Кузбассе также не заметна положительная динамика: количество отловленных животных, как и количество покусов, с момента введения ОСВВ не сокращается, сказали в управлении ветеринарии.
Например, в Новосибирской области количество нападений увеличилось с 1607 в 2021 г. до 1925 в 2023 г. Для большей эффективности необходимо, в частности, обязательное маркирование и учет домашних животных в единой системе, проведение просветительской работы, внедрение обучения граждан перед тем, как они приобретут нового питомца, считает представитель управления ветеринарии Новосибирской области Даниил Миловидов.
ОСВВ и умерщвление животных
С января 2020 г. на законодательном уровне был закреплен гуманный способ контроля популяции бездомных собак и кошек по международной системе ОСВВ и полностью запрещено умерщвление животных за исключением неизлечимо больных. 12 июля 2023 г. был принят закон, который передал на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, а также дал возможность субъектам принимать решение об их умерщвлении. Теперь заксобрания регионов могут сами определять способы работы с безнадзорными животными: строить приюты, умерщвлять и т. д. Если же регион не пользуется правом на реализацию собственного законодательства, по умолчанию действует федеральное, которое предполагает принцип ОСВВ.
Сейчас официально узаконили умерщвление бездомных животных восемь регионов: республики Бурятия и Тува, Астраханская область, Алтайский край, Чукотка, Магаданская область, 28 марта – в Оренбургской области, 23 апреля – в Удмуртии, а также в первом чтении приняли соответствующий законопроект в Забайкалье.
Одна из целей применения ОСВВ – уменьшение популяции животных без владельцев, но сейчас ее достижение представляется «маловероятным», говорит представитель службы ветеринарии Ивановской области. Этому препятствует отсутствие обязательств граждан по содержанию животных, требований к гражданам, которые занимаются разведением, отсутствие обязательной стерилизации, пояснили там.
В Белгородской области за четыре года работы по методике ОСВВ популяция безнадзорных животных не сокращается: в 2020 г. отловили 1021 собаку, в 2021 г. – 1814, в 2022 г. – 2153 и в 2023 г. – 2793, сообщили «Ведомостям» в местном управлении ветеринарии. В свою очередь, за медпомощью по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными, по данным управления регионального Роспотребнадзора, в 2020 г. обратились 3242 человека, а в 2023 г. – 3477.
О том, что применение ОСВВ не помогло сократить количество бездомных собак, сообщили также в Ставропольском крае, Республике Адыгее, ЯНАО и Челябинской области. «Появлению новых животных без владельцев на улицах <...> способствует в том числе и безответственное отношение владельцев домашних животных к своим питомцам. Зачастую такие животные оказываются на улице и пополняют популяцию животных без владельцев», – пояснил представитель управления ветеринарии Ставропольского края. Основную причину специалисты видят в том, что популяция бездомных собак и кошек пополняется за счет животных на самовыгуле, что способствует бесконтрольному размножению, согласились в управлении ветеринарии Челябинской области.
Эффективность ОСВВ в условиях Крайнего Севера снижается из-за сурового климата, при котором выживают самые крупные и агрессивные особи, считает представитель комитета по ветеринарии Мурманской области. Полноценно оценить эффективность системы ОСВВ можно будет лишь по прошествии времени (официально она была введена лишь в 2020 г.), говорится в ответе управления ветеринарии правительства Чечни.
Человеческий фактор
Сокращение количества нападений собак по стране с 2020 г. заметно уже четвертый год подряд, до этого оно только увеличивалось, подтвердил «Ведомостям» со ссылкой на данные Роспотребнадзора зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Общее снижение составило порядка 12% – цифра «небольшая», из-за того что есть регионы-аутсайдеры, которые не построили ни одного приюта, пояснил Бурматов. Информация в целом по России более репрезентативная, поскольку в субъектах везде разная ситуация: многое зависит от действий региональных властей и от того наследства, которое им оставили предшественники, сказал он.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор, на момент подготовки статьи ответ не был предоставлен.
Программа ОСВВ в некоторых регионах показала свою неуспешность, из-за того что ее неэффективно проводят, считает президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина. Если количество бездомных животных не сокращается, то нужно разбираться, что идет не так: возможно, неправильно оценили количество бездомных животных, не контролируется работа подрядных организаций или эта работа проводится некачественно, пояснила она «Ведомостям».
Помимо непосредственно ОСВВ необходимо проводить профилактику безнадзорности животных, включая, например, социальную рекламу и возможность оказания льготных услуг населению в рамках ОСВВ, добавила Митина. Для того чтобы программа работала эффективно, ее нужно осуществлять с ответственными проверенными подрядчиками: чтобы у них были достойные условия для передержки животного, квалифицированный персонал для проведения потоковой стерилизации, пояснила «Ведомостям» координатор программы в фонде «Ника» Ирина Робас.