Госдума приняла позволяющий регионам не соблюдать гуманное отношение к бездомным собакам закон

Нилов сказал, что партия выступает против спешки с принятием закона, поскольку это не позволит решить проблему: «Я сомневаюсь глубоко, что проблема будет решена и что мы больше не будем слушать об этих бесчеловечных, таких зверских преступлениях и заводчиков особо опасных собак, и муниципальных властей, которым деньги как не давались на решение этой проблемы, так и не даются сегодня. Им просто говорят: да возьмите и примите законы, сами там как-то урегулируйте эту проблему. Мы десятилетиями ее решали, решали, решить не смогли, теперь перекладываем с плеч Госдумы на плечи законодателей в регионах. Это все, знаете, вот такое для галочки: приняли закон, отчитались, а дальше хоть трава не расти».