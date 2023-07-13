Госдума приняла позволяющий регионам не соблюдать гуманное отношение к бездомным собакам закон

Госдума приняла позволяющий регионам не соблюдать гуманное отношение к бездомным собакам законСубъекты РФ смогут сами определять порядок обращения с животными
Закон, который позволит регионам самостоятельно регулировать отношение к бездомным собакам и кошкам, депутаты приняли 12 июля. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экологии Дмитрием Кобылкиным 12 апреля, а одобрена в первом чтении 16 мая.
Перед вторым чтением комитет одобрил поправки накануне заседания нижней палаты парламента – 11 июля. Но сам текст изменений в думской базе появился лишь в полдень 12 июля.
В результате поправками депутаты практически полностью изменили текст (но не суть) инициативы.
Из законопроекта убрали норму о том, что по решению губернаторов порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными может быть установлен законом субъекта РФ.
Предполагалось, что в таком случае могут не применяться положения ч. 1, 2, 5 и 6 ст. 18 (организация мероприятий при деятельности по обращению с бездомными животными) федерального закона об ответственном обращении с животными. В этих положениях идет речь об отлове животных и передаче их в приюты, возврате потерявшихся животных владельцам, о гуманном отлове бездомных животных без использования средств, которые приведут к их гибели, и др.
Субъектам добавили полномочий
Вместо этого депутаты, по сути, передали вопросы по поводу обращения с животными на уровень субъектов РФ. Они добавили к полномочиям региональных властей в области обращения с животными пункт о том, что местные органы госвласти могут устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с бездомными животными и определять перечень мероприятий при такой деятельности.
В ст. 18 закона об ответственном обращении с животными добавили норму о приоритете регионального законодательства.
К примеру, все мероприятия по гуманному обращению с бездомными животными теперь будут осуществляться, только если иное не установлено законодательными актами субъектов. То есть если сейчас при отлове бездомных животных запрещено применять вещества, которые приведут к их гибели, то теперь если региональный закон установит иные меры отлова, то федеральные нормы отлова действовать не будут.
Кроме того, если сейчас порядок деятельности по обращению с бездомными животными устанавливается уполномоченным органом госвласти субъекта в соответствии с указаниями правительства России, то по новому закону он будет устанавливаться в соответствии с правительственными указаниями, но только «если иное не установлено законодательными актами субъектов».
Депутаты добавили и новые нормы в закон об ответственном обращении с животными – теперь запрещено, чтобы домашние собаки гуляли без поводка. С поводка их можно будет отпускать только в местах, которые разрешены органами местного самоуправления для выгула.
Финал дискуссии
Обсуждения законопроекта во время пленарки 12 июля почти не было. Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия – За правду») заявил, что парламентариям не дали времени ознакомиться с поправками.
Нилов сказал, что партия выступает против спешки с принятием закона, поскольку это не позволит решить проблему: «Я сомневаюсь глубоко, что проблема будет решена и что мы больше не будем слушать об этих бесчеловечных, таких зверских преступлениях и заводчиков особо опасных собак, и муниципальных властей, которым деньги как не давались на решение этой проблемы, так и не даются сегодня. Им просто говорят: да возьмите и примите законы, сами там как-то урегулируйте эту проблему. Мы десятилетиями ее решали, решали, решить не смогли, теперь перекладываем с плеч Госдумы на плечи законодателей в регионах. Это все, знаете, вот такое для галочки: приняли закон, отчитались, а дальше хоть трава не расти».
Если в этом законе не указаны источники финансирования, то эта проблема не будет решена, отметил другой депутат из фракции справороссов Анатолий Грешневиков.