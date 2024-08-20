СК возбудил дело о взятке в отношении начальника управления ФСИН
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело в отношении начальника управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщила пресс-служба ведомства.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», – говорится в сообщении. Начальника управления подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В СК сообщили, что сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Его деятельность пресекли следователи СК при сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и главным управлением собственной безопасности ФСИН.
На официальном сайте ФСИН указано, что должность начальника управления цифровой трансформации занимает полковник внутренней службы Алексей Тимченко. Управление было создано в 2022 г.