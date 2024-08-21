Спасатели допустили, что пропавшие при крушении яхты у Сицилии погибли
Пропавшие после крушения 56-метровой яхты Bayesian у Сицилии могли погибнуть, пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу.
«Мы не исключаем, что их нет внутри яхты, но мы знаем, что она быстро затонула. Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться», – сказал он в интервью газете.
20 августа The Guardian опубликовала фотографию, сделанную рыбаком Франческо Ло Коко из Портичелло после крушения, с запуском в районе инцидента сигнальной ракеты.
Яхта Bayesian затонула у берегов Палермо (Сицилия) утром 19 августа после прошедшего шторма, на борту судна находились 22 человека. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка. Известно об одном погибшем – шеф-поваре судна Рекальдо Томасе.
Судно находится на глубине 49 м, в районе работают водолазы. Сообщалось, что путь в каюту преграждает мебель.