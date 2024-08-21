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Спасатели допустили, что пропавшие при крушении яхты у Сицилии погибли

Ведомости

Пропавшие после крушения 56-метровой яхты Bayesian у Сицилии могли погибнуть, пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу.

«Мы не исключаем, что их нет внутри яхты, но мы знаем, что она быстро затонула. Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться», – сказал он в интервью газете.

20 августа The Guardian опубликовала фотографию, сделанную рыбаком Франческо Ло Коко из Портичелло после крушения, с запуском в районе инцидента сигнальной ракеты.

Яхта Bayesian затонула у берегов Палермо (Сицилия) утром 19 августа после прошедшего шторма, на борту судна находились 22 человека. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка. Известно об одном погибшем – шеф-поваре судна Рекальдо Томасе.

Судно находится на глубине 49 м, в районе работают водолазы. Сообщалось, что путь в каюту преграждает мебель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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