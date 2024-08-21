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Следствие по делу Алексея Панина об оправдании терроризма завершено

Ведомости

Следствие в отношении актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) об оправдании терроризма завершено, материалы поступили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила московская прокуратура.

«В отношении Панина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске», – сообщила прокуратура.

Панину инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. По этой статье ему грозит штраф до 1 млн руб. и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

По версии стороны обвинения, в октябре 2022 г. Панин на личном канале разместил текстовые сообщения, которые, по оценке психологов и лингвистов, оправдывали теракта на Крымском мосту. В мае 2023 г. было возбуждено дело. 22 мая 2023 г. МВД объявило актера в розыск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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