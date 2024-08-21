Следствие по делу Алексея Панина об оправдании терроризма завершено
Следствие в отношении актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) об оправдании терроризма завершено, материалы поступили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила московская прокуратура.
«В отношении Панина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске», – сообщила прокуратура.
Панину инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. По этой статье ему грозит штраф до 1 млн руб. и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
По версии стороны обвинения, в октябре 2022 г. Панин на личном канале разместил текстовые сообщения, которые, по оценке психологов и лингвистов, оправдывали теракта на Крымском мосту. В мае 2023 г. было возбуждено дело. 22 мая 2023 г. МВД объявило актера в розыск.