Актер Алексей Панин включен в реестр террористов и экстремистов

В мае 2023 г. МВД России объявило Панина в розыск. В отношении актера было возбуждено уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В феврале 2024 г. суд заочно арестовал актера по данным обвинениям, ему может грозить штраф до 1 млн руб., а также от пяти до семи лет лишения свободы. 12 марта Московский городской суд утвердил его заочный арест.