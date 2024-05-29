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Актер Алексей Панин включен в реестр террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина (признан иноагентом) в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«10024. Панин Алексей Вячеславович, 10.09.1977 г. р., г. Москва», – говорится в перечне.

В мае 2023 г. МВД России объявило Панина в розыск. В отношении актера было возбуждено уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В феврале 2024 г. суд заочно арестовал актера по данным обвинениям, ему может грозить штраф до 1 млн руб., а также от пяти до семи лет лишения свободы. 12 марта Московский городской суд утвердил его заочный арест.

ТАСС сообщал, что сейчас актер живет в Испании и выступает против спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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