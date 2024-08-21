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Суд оштрафовал VPN-провайдера за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Hidemy.network Ltd. (VPN-провайдер Hidemy.name, признан иноагентом в РФ) на 400 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение было вынесено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальный штраф по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.

Компания Hidemy.network Ltd. была включена в реестр иноагентов в ноябре 2023 г. По заявлению Минюста РФ, провайдер распространял недостоверную информацию о политике российских властей через официальный Telegram-канал.

Это стало первым случаем, когда провайдер такого сервиса оказался в перечне иноагентов.

С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Депутат Госдумы Антон Немкин говорил, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам.

15 апреля Немкин заявил, что VPN «активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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