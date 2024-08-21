Суд оштрафовал VPN-провайдера за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Hidemy.network Ltd. (VPN-провайдер Hidemy.name, признан иноагентом в РФ) на 400 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Решение было вынесено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Максимальный штраф по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.
Компания Hidemy.network Ltd. была включена в реестр иноагентов в ноябре 2023 г. По заявлению Минюста РФ, провайдер распространял недостоверную информацию о политике российских властей через официальный Telegram-канал.
Это стало первым случаем, когда провайдер такого сервиса оказался в перечне иноагентов.
С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и сервисов по обходу блокировок ресурсов, которые запрещены в РФ с 2020 г. Депутат Госдумы Антон Немкин говорил, что ограничения коснутся только тех сервисов, которые не фильтруют трафик и позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам.
15 апреля Немкин заявил, что VPN «активно используются и для вовлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки».