Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление информации, запрещенной в России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем ресурса информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России).

Это не первый раз, когда Telegram привлекается к ответственности за отказ удалить запрещенную в России информацию. В декабре 2023 г. мессенджер также оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора (РКН). Ресурс был признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).

21 ноября 2023 г. Таганский суд Москвы установил, что мессенджер не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о ВС России, а также направленной на дестабилизацию в стране информации, и также оштрафовал Telegram на 4 млн руб.

6 августа сообщалось, что РКН за первое полугодие 2024 г. оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, соцсетям назначили 4,75 млн руб. штрафов. За неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети Telegram оштрафовали на 900 000 руб., а за неразмещение сведений, предусмотренных законом, на 1 млн руб.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных