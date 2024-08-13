Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Это не первый раз, когда Telegram привлекается к ответственности за отказ удалить запрещенную в России информацию. В декабре 2023 г. мессенджер также оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора (РКН). Ресурс был признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).