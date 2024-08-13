Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление информации, запрещенной в России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем ресурса информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России).
Это не первый раз, когда Telegram привлекается к ответственности за отказ удалить запрещенную в России информацию. В декабре 2023 г. мессенджер также оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора (РКН). Ресурс был признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).
21 ноября 2023 г. Таганский суд Москвы установил, что мессенджер не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о ВС России, а также направленной на дестабилизацию в стране информации, и также оштрафовал Telegram на 4 млн руб.
6 августа сообщалось, что РКН за первое полугодие 2024 г. оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, соцсетям назначили 4,75 млн руб. штрафов. За неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети Telegram оштрафовали на 900 000 руб., а за неразмещение сведений, предусмотренных законом, на 1 млн руб.