Штрафы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch превысили 12 млн рублей за полгода

5 августа стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие этого года составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В апреле Роскомнадзор в I квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой. Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее.