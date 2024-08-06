Штрафы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch превысили 12 млн рублей за полгода
Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие этого года оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, соцсетям назначили 4,75 млн руб. штрафов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
За неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети YouTube был оштрафован на 4 млн руб., Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб., Telegram оштрафовали на 900 000 руб., TikTok – на 800 000 руб. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, TikTok был назначен штраф в 750 000 руб., сумма штрафа YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram составила по 1 млн руб.
В РКН напомнили, что владельцы социальных сетей должны самостоятельно проводить мониторинг платформ и удалять противоправную информацию.
«Закон обязывает удалять информацию, которая представляет общественную опасность, в том числе детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Невыполнение этих обязательств влечет за собой административную ответственность», – уточнили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).
За первое полугодие 2024 г. РКН составил четыре протокола об административных правонарушениях за неисполнение владельцами соцсетей предписаний ведомства. В ближайшее время эти протоколы будут рассмотрены в суде.
5 августа стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие этого года составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В апреле Роскомнадзор в I квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой. Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее.
В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.