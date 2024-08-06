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Штрафы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch превысили 12 млн рублей за полгода

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие этого года оштрафовал владельцев зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, соцсетям назначили 4,75 млн руб. штрафов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети YouTube был оштрафован на 4 млн руб., Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб., Telegram оштрафовали на 900 000 руб., TikTok – на 800 000 руб. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, TikTok был назначен штраф в 750 000 руб., сумма штрафа YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram составила по 1 млн руб.

В РКН напомнили, что владельцы социальных сетей должны самостоятельно проводить мониторинг платформ и удалять противоправную информацию.

«Закон обязывает удалять информацию, которая представляет общественную опасность, в том числе детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Невыполнение этих обязательств влечет за собой административную ответственность», – уточнили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

За первое полугодие 2024 г. РКН составил четыре протокола об административных правонарушениях за неисполнение владельцами соцсетей предписаний ведомства. В ближайшее время эти протоколы будут рассмотрены в суде.

5 августа стало известно, что Роскомнадзор за первое полугодие этого года составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). В апреле Роскомнадзор в I квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой. Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее.

В декабре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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