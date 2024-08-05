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Роскомнадзор составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие этого года составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За первое полугодие 2024 г. Роскомнадзор составил 17 административных протоколов в отношении онлайн-кинотеатров», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

За распространение фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения, было составлено девять протоколов, еще восемь составили за распространение фильмов с пропагандой ЛГБТ. Согласно российскому законодательству, владельцы онлайн-кинотеатров должны исключить с принадлежащих им ресурсов материалы с ЛГБТ-пропагандой и обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с их демонстрацией со знаком «18+» в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних.

В апреле стало известно, что Роскомнадзор в I квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой. Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее.

В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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