Роскомнадзор составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду
Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие этого года составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«За первое полугодие 2024 г. Роскомнадзор составил 17 административных протоколов в отношении онлайн-кинотеатров», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
За распространение фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения, было составлено девять протоколов, еще восемь составили за распространение фильмов с пропагандой ЛГБТ. Согласно российскому законодательству, владельцы онлайн-кинотеатров должны исключить с принадлежащих им ресурсов материалы с ЛГБТ-пропагандой и обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с их демонстрацией со знаком «18+» в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних.
В апреле стало известно, что Роскомнадзор в I квартале 2024 г. совместно с профильными ведомствами заблокировал или удалил 15 400 страниц с ЛГБТ-пропагандой. Это почти в 12 раз больше, чем годом ранее.
В декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.