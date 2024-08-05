Роскомнадзор составил 17 протоколов на видеосервисы за ЛГБТ-пропаганду

За распространение фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения, было составлено девять протоколов, еще восемь составили за распространение фильмов с пропагандой ЛГБТ. Согласно российскому законодательству, владельцы онлайн-кинотеатров должны исключить с принадлежащих им ресурсов материалы с ЛГБТ-пропагандой и обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с их демонстрацией со знаком «18+» в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних.