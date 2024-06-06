«Кинопоиск» оштрафован на 1,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Протокол был зарегистрирован в суде 8 мая. Что стало поводом для его составления, не уточняется. В тот же день в суд поступил аналогичный протокол в отношении видеостриминга Wink. Суд назначил компании административное наказание 5 июня. Сумма штрафа в карточке дела не уточняется.