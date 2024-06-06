«Кинопоиск» оштрафован на 1,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1,5 млн руб. по делу об ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским в РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Сервис признали виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). «Кинопоиску» грозил штраф от 1 до 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.
Протокол был зарегистрирован в суде 8 мая. Что стало поводом для его составления, не уточняется. В тот же день в суд поступил аналогичный протокол в отношении видеостриминга Wink. Суд назначил компании административное наказание 5 июня. Сумма штрафа в карточке дела не уточняется.
До этого онлайн-кинотеатры штрафовали за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В январе Таганский суд оштрафовал видеосервис Wink на 2 млн руб. за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). В августе 2023 г. по той же статье штраф в размере 1 млн руб. получил «Кинопоиск».