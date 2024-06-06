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«Кинопоиск» оштрафован на 1,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1,5 млн руб. по делу об ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским в РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Сервис признали виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). «Кинопоиску» грозил штраф от 1 до 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

Протокол был зарегистрирован в суде 8 мая. Что стало поводом для его составления, не уточняется. В тот же день в суд поступил аналогичный протокол в отношении видеостриминга Wink. Суд назначил компании административное наказание 5 июня. Сумма штрафа в карточке дела не уточняется.

До этого онлайн-кинотеатры штрафовали за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В январе Таганский суд оштрафовал видеосервис Wink на 2 млн руб. за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). В августе 2023 г. по той же статье штраф в размере 1 млн руб. получил «Кинопоиск».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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