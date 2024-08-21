Путин посетил Детский клинический центр имени Рошаля перед его открытием
Президент России Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля перед его открытием, сообщает пресс-служба Кремля.
Главу государства сопровождали замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль и главный врач Детского клинического центра Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр откроется 22 августа, он расположен в Красногорске. Клиника станет координатором всех детских учреждений Московской области.
Строительство медицинского центра началось в 2021 г. В его состав входят 16 отделений стационара, в учреждении будут работать более 1600 специалистов. Ежегодно стационарное лечение смогут получить около 15 000 детей, 150 000 пациентов в год смогут пройти обследование и получить консультацию.