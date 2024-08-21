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Путин посетил Детский клинический центр имени Рошаля перед его открытием

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Президент России Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Леонида Рошаля перед его открытием, сообщает пресс-служба Кремля.

Главу государства сопровождали замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль и главный врач Детского клинического центра Татьяна Шаповаленко.

Детский клинический центр откроется 22 августа, он расположен в Красногорске. Клиника станет координатором всех детских учреждений Московской области.

Строительство медицинского центра началось в 2021 г. В его состав входят 16 отделений стационара, в учреждении будут работать более 1600 специалистов. Ежегодно стационарное лечение смогут получить около 15 000 детей, 150 000 пациентов в год смогут пройти обследование и получить консультацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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