Путин посетил Детский клинический центр имени Рошаля перед его открытием

Строительство медицинского центра началось в 2021 г. В его состав входят 16 отделений стационара, в учреждении будут работать более 1600 специалистов. Ежегодно стационарное лечение смогут получить около 15 000 детей, 150 000 пациентов в год смогут пройти обследование и получить консультацию.