Fars: причиной крушения вертолета Раиси стал несчастный случай

Источник издания отметил, что в вертолетах отсутствовала система GPS. Кроме того, число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму на два человека. Из-за этого он не смог набрать необходимую высоту и врезался в гору в плохих погодных условиях. В правоохранительных органах полностью исключили человеческий фактор как причину крушения. Там заключили, что произошедшее стало несчастным случаем.