Fars: причиной крушения вертолета Раиси стал несчастный случай
Причиной крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси стал несчастный случай, сообщает издание Fars со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Расследование дела о крушении вертолета Раиси завершено. Окончательные оценки причин крушения указывают на то, что летная группа и официальные лица соблюдали все необходимые правила обеспечения безопасности президента, за исключением двух случаев», – говорится в публикации.
Источник издания отметил, что в вертолетах отсутствовала система GPS. Кроме того, число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму на два человека. Из-за этого он не смог набрать необходимую высоту и врезался в гору в плохих погодных условиях. В правоохранительных органах полностью исключили человеческий фактор как причину крушения. Там заключили, что произошедшее стало несчастным случаем.
В мае бывший президент Ирана Раиси, экс-министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.