Умер советский и российский пианист Михаил Мунтян
Советский и российский пианист и клавесинист, народный артист России Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, сообщает портал Classical Music News.
Мунтян скончался 17 августа. Он был выпускником института имени Гнесиных. С 1962 г. до 1976 г. являлся штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Параллельно работал с другими коллективами, выступал в ансамблях с солистами.
До 1970-х годов Мунтян тесно сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, участвуя в программах и записях коллектива. Выступал в ансамбле с Андреем Корсаковым, Даниилом Шафраном, Иваном Монигетти, Зариус Шахмурзаевой, Алексеем Любимовым. Покойный также вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича. С 1976 г. Мунтян был постоянным партнером альтиста и дирижера Юрия Башмета.
Мунтян выступал в концертных залах Европы, США, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии, выпустил более двадцати компакт-дисков.