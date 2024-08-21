Умер советский и российский пианист Михаил Мунтян

До 1970-х годов Мунтян тесно сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, участвуя в программах и записях коллектива. Выступал в ансамбле с Андреем Корсаковым, Даниилом Шафраном, Иваном Монигетти, Зариус Шахмурзаевой, Алексеем Любимовым. Покойный также вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича. С 1976 г. Мунтян был постоянным партнером альтиста и дирижера Юрия Башмета.