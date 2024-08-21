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Умер советский и российский пианист Михаил Мунтян

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Советский и российский пианист и клавесинист, народный артист России Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, сообщает портал Classical Music News.

Мунтян скончался 17 августа. Он был выпускником института имени Гнесиных. С 1962 г. до 1976 г. являлся штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Параллельно работал с другими коллективами, выступал в ансамблях с солистами.

До 1970-х годов Мунтян тесно сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, участвуя в программах и записях коллектива. Выступал в ансамбле с Андреем Корсаковым, Даниилом Шафраном, Иваном Монигетти, Зариус Шахмурзаевой, Алексеем Любимовым. Покойный также вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича. С 1976 г. Мунтян был постоянным партнером альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Мунтян выступал в концертных залах Европы, США, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии, выпустил более двадцати компакт-дисков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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