Верховный суд запретил переоформлять имущество на родителей при разводе

Прецедентом стало дело бывшей семейной пары из Белгородской области – они решили поделить имущество через суд, включая две квартиры. Муж заключил договоры об их приобретении, при этом оплату произвела мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на мужчину, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа.