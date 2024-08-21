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Верховный суд запретил переоформлять имущество на родителей при разводе

Ведомости

Верховный суд РФ запретил переоформлять имущество на родителей при разводе, следует из материалов на официальном сайте суда.

«Верховный суд РФ исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам», – говорится на сайте.

Прецедентом стало дело бывшей семейной пары из Белгородской области – они решили поделить имущество через суд, включая две квартиры. Муж заключил договоры об их приобретении, при этом оплату произвела мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на мужчину, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа.

Сначала суд постановил не делить квартиры, поскольку они были переданы матери по договору об отступном. С решением не согласился Верховный суд, который разъяснил, что внесенные денежные средства за квартиры являлись общим имуществом супругов. В итоге бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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