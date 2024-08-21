Верховный суд запретил переоформлять имущество на родителей при разводе
Верховный суд РФ запретил переоформлять имущество на родителей при разводе, следует из материалов на официальном сайте суда.
«Верховный суд РФ исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам», – говорится на сайте.
Прецедентом стало дело бывшей семейной пары из Белгородской области – они решили поделить имущество через суд, включая две квартиры. Муж заключил договоры об их приобретении, при этом оплату произвела мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на мужчину, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа.
Сначала суд постановил не делить квартиры, поскольку они были переданы матери по договору об отступном. С решением не согласился Верховный суд, который разъяснил, что внесенные денежные средства за квартиры являлись общим имуществом супругов. В итоге бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.