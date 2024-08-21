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Александр Малич назначен директором Александринского театра

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На должность директора Александринского театра в Санкт-Петербурге назначен Александр Малич, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Он начнет исполнять свои обязанности с 22 августа. Малич с 2019 г. работал в Александринском театре на посту генерального продюсера Новой сцены.

«Мой шестой год в Александринке начинаю на должности директора театра. Большая честь и огромная ответственность. За это время театр стал для меня вторым домом», – отметил Малич в своем Telegram-канале.

Александринский – старейший национальный театр в России, основанный в 1756 г. указом императрицы Елизаветы Петровны. В нем проходили премьеры практически всех произведений русской драматургической классики.

Ранее должность директора театра занимал Сергей Емельянов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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