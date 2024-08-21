Александр Малич назначен директором Александринского театра
На должность директора Александринского театра в Санкт-Петербурге назначен Александр Малич, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
Он начнет исполнять свои обязанности с 22 августа. Малич с 2019 г. работал в Александринском театре на посту генерального продюсера Новой сцены.
«Мой шестой год в Александринке начинаю на должности директора театра. Большая честь и огромная ответственность. За это время театр стал для меня вторым домом», – отметил Малич в своем Telegram-канале.
Александринский – старейший национальный театр в России, основанный в 1756 г. указом императрицы Елизаветы Петровны. В нем проходили премьеры практически всех произведений русской драматургической классики.
Ранее должность директора театра занимал Сергей Емельянов.