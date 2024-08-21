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Комитет Госдумы поддержит законопроект о выплатах супругам за долгий брак

Ведомости

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит законопроект, который подразумевает выплаты супругам за долгий брак. Об этом сообщила председатель комитета Нина Останина, представляющая партию КПРФ.

«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Проект, который депутаты не поддержали, предполагал выплаты для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Законопроект также не поддержал кабмин из-за отсутствия проработки предполагаемого механизма выплат.

Останина подчеркнула, что эти нормы уже работают, но только в отдельных регионах страны. По ее словам, супруги за 20 и более лет брака имеют право на выплаты вне зависимости от того, где они проживают.

В январе в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате супругам за долгий брак. Предполагалось, что размер выплаты будет устанавливаться в зависимости от продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни – 20 000 руб., за 25 лет – 25 000 руб. и так далее до 70 000 за 70-летие со дня свадьбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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