Комитет Госдумы поддержит законопроект о выплатах супругам за долгий брак
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит законопроект, который подразумевает выплаты супругам за долгий брак. Об этом сообщила председатель комитета Нина Останина, представляющая партию КПРФ.
«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Проект, который депутаты не поддержали, предполагал выплаты для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Законопроект также не поддержал кабмин из-за отсутствия проработки предполагаемого механизма выплат.
Останина подчеркнула, что эти нормы уже работают, но только в отдельных регионах страны. По ее словам, супруги за 20 и более лет брака имеют право на выплаты вне зависимости от того, где они проживают.
В январе в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате супругам за долгий брак. Предполагалось, что размер выплаты будет устанавливаться в зависимости от продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни – 20 000 руб., за 25 лет – 25 000 руб. и так далее до 70 000 за 70-летие со дня свадьбы.