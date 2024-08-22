Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага. Видео опубликовала госкорпорация «Роскосмос».
«Дорогие друзья, с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем государственного флага России! Он узнаваем во всем мире, и мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции», – сказал Кононенко.
«Наш флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, наши стремления, духовность и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Для нас, космонавтов, флаг на станции – это еще и напоминание о родной земле, где нас ждут родные и близкие, где работают тысячи специалистов, благодаря которым мы смогли отправиться на околоземную орбиту», – поздравил россиян Чуб.
«В этот праздничный день мы желаем соотечественникам здоровья, благополучия и единства. И пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения на благо нашей России. С праздником!», – завершил Гребенкин.
День государственного флага в России отмечают ежегодно 22 августа начиная с 1994 г. Хотя в законодательстве не прописаны конкретные обозначения каждого из цветов триколора, россияне ассоциируют белый цвет прежде всего с чистотой или свободой, синий – с небом, а красный – с кровью.