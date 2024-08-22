Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага

Ведомости

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем государственного флага. Видео опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Дорогие друзья, с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем государственного флага России! Он узнаваем во всем мире, и мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции», – сказал Кононенко.

«Наш флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, наши стремления, духовность и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Для нас, космонавтов, флаг на станции – это еще и напоминание о родной земле, где нас ждут родные и близкие, где работают тысячи специалистов, благодаря которым мы смогли отправиться на околоземную орбиту», – поздравил россиян Чуб.

«В этот праздничный день мы желаем соотечественникам здоровья, благополучия и единства. И пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения на благо нашей России. С праздником!», – завершил Гребенкин.

День государственного флага в России отмечают ежегодно 22 августа начиная с 1994 г. Хотя в законодательстве не прописаны конкретные обозначения каждого из цветов триколора, россияне ассоциируют белый цвет прежде всего с чистотой или свободой, синий – с небом, а красный – с кровью.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных