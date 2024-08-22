Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага

«Наш флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, наши стремления, духовность и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Для нас, космонавтов, флаг на станции – это еще и напоминание о родной земле, где нас ждут родные и близкие, где работают тысячи специалистов, благодаря которым мы смогли отправиться на околоземную орбиту», – поздравил россиян Чуб.