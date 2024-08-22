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Пропавшая на Маврикии россиянка найдена убитой

Ведомости

Маврикийская полиция обнаружила тело 29-летней россиянки Залии Шамигуловой с ножевыми ранениями. По предварительным данным, в убийстве подозревается ее друг, гражданин Маврикия, пишет местное издание Le Mauricien.

Девушка прибыла на Маврикий 2 июня и должна была покинуть остров 1 сентября. 17 августа она пропала. Как сообщал Telegram-канал Baza, Шамигулова отправилась на встречу со своим приятелем, но не вернулась и перестала выходить на связь. На следующий день соседка Шамигуловой обратилась в полицию и посольство РФ, писал канал.

По данным L'Express, полиция задержала ее знакомого, который дал признательные показания в убийстве и сообщил место, где закопал тело. Убитая Шамигулова была найдена в городе Вакоа-Феникс, в районе Ля-Мари. На допросе 29-летний подозреваемый, работающий компьютерным инженером, заявил, что напал с ножом на девушку из-за ревности, после чего отвез тело в лес и закопал.

Ранее в августе стало известно, что в Перу был задержан гражданин Украины, которого обвиняют в жестом убийстве и расчленении россиянки в лечебном центре, расположенном в регионе Лорето. Как сообщила Национальная полиция Перу, женщина была убита после того, как они оба пришли в лечебный центр и употребили некий напиток-галлюциноген «для общения с духами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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