Пропавшая на Маврикии россиянка найдена убитой
Маврикийская полиция обнаружила тело 29-летней россиянки Залии Шамигуловой с ножевыми ранениями. По предварительным данным, в убийстве подозревается ее друг, гражданин Маврикия, пишет местное издание Le Mauricien.
Девушка прибыла на Маврикий 2 июня и должна была покинуть остров 1 сентября. 17 августа она пропала. Как сообщал Telegram-канал Baza, Шамигулова отправилась на встречу со своим приятелем, но не вернулась и перестала выходить на связь. На следующий день соседка Шамигуловой обратилась в полицию и посольство РФ, писал канал.
По данным L'Express, полиция задержала ее знакомого, который дал признательные показания в убийстве и сообщил место, где закопал тело. Убитая Шамигулова была найдена в городе Вакоа-Феникс, в районе Ля-Мари. На допросе 29-летний подозреваемый, работающий компьютерным инженером, заявил, что напал с ножом на девушку из-за ревности, после чего отвез тело в лес и закопал.
Ранее в августе стало известно, что в Перу был задержан гражданин Украины, которого обвиняют в жестом убийстве и расчленении россиянки в лечебном центре, расположенном в регионе Лорето. Как сообщила Национальная полиция Перу, женщина была убита после того, как они оба пришли в лечебный центр и употребили некий напиток-галлюциноген «для общения с духами».