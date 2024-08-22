Пропавшая на Маврикии россиянка найдена убитой

Ранее в августе стало известно, что в Перу был задержан гражданин Украины, которого обвиняют в жестом убийстве и расчленении россиянки в лечебном центре, расположенном в регионе Лорето. Как сообщила Национальная полиция Перу, женщина была убита после того, как они оба пришли в лечебный центр и употребили некий напиток-галлюциноген «для общения с духами».