75% канадских ЖД перевозок остановились из-за разногласий с профсоюзом

Профсоюз железнодорожников вел переговоры с CN и CPKC по условиям контрактов, срок действия которых истек в конце 2023 г. В частности, о графике работы и количестве рабочих часов. По мнению профсоюза, новые условия, предлагаемые компаниями, заставят «бригады поездов бодрствовать еще дольше, что повысит риск» аварий, тогда как представители компании заявляют, что их условия удовлетворяют всем действующим в Канаде нормам по безопасности и условиям труда.