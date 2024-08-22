75% канадских ЖД перевозок остановились из-за разногласий с профсоюзом
75% канадских железнодорожных перевозок остановились из-за локаута, так как Canadian National Rail (CN) и Canadian Pacific Kansas City (CPKC) не смогли прийти к соглашению с профсоюзом железнодорожников, сообщает пресс-служба ЖД компании.
Профсоюз железнодорожников вел переговоры с CN и CPKC по условиям контрактов, срок действия которых истек в конце 2023 г. В частности, о графике работы и количестве рабочих часов. По мнению профсоюза, новые условия, предлагаемые компаниями, заставят «бригады поездов бодрствовать еще дольше, что повысит риск» аварий, тогда как представители компании заявляют, что их условия удовлетворяют всем действующим в Канаде нормам по безопасности и условиям труда.
«В отсутствие продвижения в переговорах CN предложил добровольно подчиниться обязательному арбитражу в июне. Обязательный арбитраж – это процесс, при котором обе стороны назначают взаимно согласованного независимого арбитра определять условия урегулирования. Это беспристрастный подход, который позволит достичь решения, избегая при этом дорогостоящих сбоев в цепочках поставок. TCRC (профсоюз) отклонил это предложение», – сообщила компания.
24 ноября 2023 г. порядка 570 000 работников государственного сектора Квебека (провинция в Канаде) вышли на забастовку, они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. На улицы вышли учителя начальных и средних школ, медсестры, врачи и другие работники сферы здравоохранения, а также сотрудники социальных служб.