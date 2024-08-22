Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев арестован по делу о взятке

Предположительно, взятку Журавлеву передал исполнительный директор ООО «КМ-финанс» Александр Евдокименко. Он также признал вину. Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и также грозит до 15 лет лишения свободы. Сумма взятки и фабула уголовного дела в документах не приводятся, пишет «РИА Новости».