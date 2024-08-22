Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев арестован по делу о взятке
Заместитель директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Дмитрий Журавлев арестован по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Журавлеву вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. «РИА Новости» пишет, что замглавы департамента Минобрнауки полностью признал вину. В министерстве также подтвердили факт задержания и добавили, что оказывают следствию содействие.
Предположительно, взятку Журавлеву передал исполнительный директор ООО «КМ-финанс» Александр Евдокименко. Он также признал вину. Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и также грозит до 15 лет лишения свободы. Сумма взятки и фабула уголовного дела в документах не приводятся, пишет «РИА Новости».
Басманный суд арестовал фигурантов еще в июне. В августе им продлили срок содержания под стражей до 4 ноября. При этом защита настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Согласно данным на сайте Минобрнауки, Журавлев курирует отдел аналитико-методологического обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук, а также отдел программ и проектов в сфере агропромышленного комплекса.