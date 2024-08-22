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Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев арестован по делу о взятке

Ведомости

Заместитель директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Дмитрий Журавлев арестован по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Журавлеву вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. «РИА Новости» пишет, что замглавы департамента Минобрнауки полностью признал вину. В министерстве также подтвердили факт задержания и добавили, что оказывают следствию содействие.

Предположительно, взятку Журавлеву передал исполнительный директор ООО «КМ-финанс» Александр Евдокименко. Он также признал вину. Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и также грозит до 15 лет лишения свободы. Сумма взятки и фабула уголовного дела в документах не приводятся, пишет «РИА Новости».

Басманный суд арестовал фигурантов еще в июне. В августе им продлили срок содержания под стражей до 4 ноября. При этом защита настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно данным на сайте Минобрнауки, Журавлев курирует отдел аналитико-методологического обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук, а также отдел программ и проектов в сфере агропромышленного комплекса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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