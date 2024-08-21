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Суд арестовал на два месяца начальника управления ФСИН Тимченко

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Тимченко пробудет под стражей два месяца – до 19 октября 2024 г. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Позже агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Тимченко вменяется получение взятки в 2 млн руб. при госзакупках программного обеспечения.

О том, что в отношении Тимченко возбуждено уголовное дело, стало известно 20 августа. Следственный комитет России сообщал, что преступление было вскрыто при участии ФСБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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