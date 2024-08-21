Суд арестовал на два месяца начальника управления ФСИН Тимченко
Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Тимченко пробудет под стражей два месяца – до 19 октября 2024 г. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Позже агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Тимченко вменяется получение взятки в 2 млн руб. при госзакупках программного обеспечения.
О том, что в отношении Тимченко возбуждено уголовное дело, стало известно 20 августа. Следственный комитет России сообщал, что преступление было вскрыто при участии ФСБ.