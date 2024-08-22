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В Таиланде при крушении легкомоторного самолета пропали девять человек

Ведомости

Девять человек пропали без вести при крушении легкомоторного самолета Cessna 208 Caravan к юго-востоку от Бангкока. Об этом сообщает газета Khaosod.

Самолет вылетел из международного аэропорта Суваннапхум, вскоре связь с ним была потеряна. По данным издания, обломки воздушного судна были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции. Пропавшими без вести считаются семь пассажиров и два члена экипажа.

18 августа ГУ МЧС Ставропольского края сообщило, что в регионе упал частный легкомоторный самолет «Злин-42», пилот погиб. Воздушное судно разбилось в Изобильненском округе в 1,5 км западнее аэродрома Рыздвяный. По данным ведомства, самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полета.

СК РФ возбудил уголовное дело по  ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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