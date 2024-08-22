В Таиланде при крушении легкомоторного самолета пропали девять человек
Девять человек пропали без вести при крушении легкомоторного самолета Cessna 208 Caravan к юго-востоку от Бангкока. Об этом сообщает газета Khaosod.
Самолет вылетел из международного аэропорта Суваннапхум, вскоре связь с ним была потеряна. По данным издания, обломки воздушного судна были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции. Пропавшими без вести считаются семь пассажиров и два члена экипажа.
18 августа ГУ МЧС Ставропольского края сообщило, что в регионе упал частный легкомоторный самолет «Злин-42», пилот погиб. Воздушное судно разбилось в Изобильненском округе в 1,5 км западнее аэродрома Рыздвяный. По данным ведомства, самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полета.
СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).