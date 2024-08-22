В Таиланде при крушении легкомоторного самолета пропали девять человек

Самолет вылетел из международного аэропорта Суваннапхум, вскоре связь с ним была потеряна. По данным издания, обломки воздушного судна были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции. Пропавшими без вести считаются семь пассажиров и два члена экипажа.