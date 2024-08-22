Суд в Крыму удовлетворил первые иски фирм к Украине из-за водной блокады
Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска местных фирм к Украине из-за водной блокады полуострова, следует из картотеки арбитражных дел.
В качестве ответчиков по делам о водной блокаде выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов страны. Иски подали ООО «Чернышевское 22» и ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар». Первая компания намерена взыскать с ведомства 86,6 млн руб., а вторая – 93,7 млн руб. Суд постановил удовлетворить иски двух компаний в полном объеме.
Украина не признала вхождение Крыма в состав России в 2014 г. В ночь на 22 ноября 2015 г. полуостров был полностью обесточен в результате подрыва опор двух действовавших на тот момент ЛЭП, идущих с Украины. В Крыму ввели режим ЧС, спустя 10 дней была запущена первая цепь линии электропередачи между «ЕЭС России» и Крымской энергосистемой мощностью 200 МВт. В мае 2016 г. запустили последнюю, четвертую, нитку энергомоста. Режим ЧС сняли в том же месяце.
В 2014 г. Киев перекрыл Северо-Крымский канал, отрезав Крым от пресной воды (по этому каналу полуостров получал до 85% воды). В 2021 г. СК России возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. 24 февраля 2022 г., в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ сообщило о разблокировке Северо-Крымского канала.
В июле этого года Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного в результате водной блокады полуострова. По данным ведомства, приблизительный объем ущерба превышает 3 трлн руб. Решение суда позволяет крымчанам добиваться компенсации морального вреда, не доказывая факт блокады. В общей сложности ущерб Крыму от водной и энергетической блокад по последней информации превышает 14 трлн руб.