Суд в Крыму удовлетворил первые иски фирм к Украине из-за водной блокады

Украина не признала вхождение Крыма в состав России в 2014 г. В ночь на 22 ноября 2015 г. полуостров был полностью обесточен в результате подрыва опор двух действовавших на тот момент ЛЭП, идущих с Украины. В Крыму ввели режим ЧС, спустя 10 дней была запущена первая цепь линии электропередачи между «ЕЭС России» и Крымской энергосистемой мощностью 200 МВт. В мае 2016 г. запустили последнюю, четвертую, нитку энергомоста. Режим ЧС сняли в том же месяце.