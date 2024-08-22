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Суд в Крыму удовлетворил первые иски фирм к Украине из-за водной блокады

Ведомости

Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска местных фирм к Украине из-за водной блокады полуострова, следует из картотеки арбитражных дел.

В качестве ответчиков по делам о водной блокаде выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов страны. Иски подали ООО «Чернышевское 22» и ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар». Первая компания намерена взыскать с ведомства 86,6 млн руб., а вторая – 93,7 млн руб. Суд постановил удовлетворить иски двух компаний в полном объеме.

Украина не признала вхождение Крыма в состав России в 2014 г. В ночь на 22 ноября 2015 г. полуостров был полностью обесточен в результате подрыва опор двух действовавших на тот момент ЛЭП, идущих с Украины. В Крыму ввели режим ЧС, спустя 10 дней была запущена первая цепь линии электропередачи между «ЕЭС России» и Крымской энергосистемой мощностью 200 МВт. В мае 2016 г. запустили последнюю, четвертую, нитку энергомоста. Режим ЧС сняли в том же месяце.

В 2014 г. Киев перекрыл Северо-Крымский канал, отрезав Крым от пресной воды (по этому каналу полуостров получал до 85% воды). В 2021 г. СК России возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. 24 февраля 2022 г., в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ сообщило о разблокировке Северо-Крымского канала.

В июле этого года Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного в результате водной блокады полуострова. По данным ведомства, приблизительный объем ущерба превышает 3 трлн руб. Решение суда позволяет крымчанам добиваться компенсации морального вреда, не доказывая факт блокады. В общей сложности ущерб Крыму от водной и энергетической блокад по последней информации превышает 14 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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