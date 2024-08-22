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Московский суд заочно арестовал бойца «Азова» Пилипчука

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал Ивана Пилипчука, бойца «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ) по делу о подготовке теракта, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Как следует из базы МВД, Пилипчук объявлен в розыск. На сайте суда есть карточка дела И.И. Пилипчука, которого обвиняют по п. а ч. 2 ст. 205 УК (совершение теракта группой лиц; 12–20 лет лишения свободы). В чем конкретно его обвиняют, не уточняется, но как отмечает RTVI, Пилипчука связывают с подготовкой теракта в аэропорту Шереметьево.

Сам Пилипчук давал интервью украинским изданиям, в которых выступал под военным псевдонимом «Зализняк». Он рассказывал, что был участником группы военных, установивших флаг на острове Змеиный летом 2022 г. после ухода оттуда российского военного контингента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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