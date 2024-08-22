Московский суд заочно арестовал бойца «Азова» Пилипчука

Как следует из базы МВД, Пилипчук объявлен в розыск. На сайте суда есть карточка дела И.И. Пилипчука, которого обвиняют по п. а ч. 2 ст. 205 УК (совершение теракта группой лиц; 12–20 лет лишения свободы). В чем конкретно его обвиняют, не уточняется, но как отмечает RTVI, Пилипчука связывают с подготовкой теракта в аэропорту Шереметьево.