Московский суд заочно арестовал бойца «Азова» Пилипчука
Басманный суд Москвы заочно арестовал Ивана Пилипчука, бойца «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ) по делу о подготовке теракта, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Как следует из базы МВД, Пилипчук объявлен в розыск. На сайте суда есть карточка дела И.И. Пилипчука, которого обвиняют по п. а ч. 2 ст. 205 УК (совершение теракта группой лиц; 12–20 лет лишения свободы). В чем конкретно его обвиняют, не уточняется, но как отмечает RTVI, Пилипчука связывают с подготовкой теракта в аэропорту Шереметьево.
Сам Пилипчук давал интервью украинским изданиям, в которых выступал под военным псевдонимом «Зализняк». Он рассказывал, что был участником группы военных, установивших флаг на острове Змеиный летом 2022 г. после ухода оттуда российского военного контингента.