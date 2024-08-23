В Курскую область за последние сутки доставлено более 240 тонн гумпомощи
За последние сутки в Курскую область доставлено более 240 т гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«Конвой МЧС России доставил в регион продукты питания, средства личной гигиены и постельные принадлежности, собранные жителями Карачаево-Черкесской Республики», – говорится в сообщении.
Гуманитарный груз жителям Курской области также передали волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. По индивидуальным заявкам они привезли игрушки, лекарства, обувь, спортивные костюмы, школьные наборы и другие предметы.
6 августа ВСУ вторглись в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера.
Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным врио главы региона Алексея Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.