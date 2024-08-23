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Авиакомпании чаще летают над Афганистаном из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ведомости

Авиакомпании Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines и другие стали чаще летать над Афганистаном из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters.

До этого авиаперевозчики избегали полетов над Афганистаном, поскольку к власти в стране пришло радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Опрошенные агентством эксперты считают, что по мере развития конфликтов меняются подходы авиакомпаний к построению маршрутов.

«Авиакомпании стремятся максимально снизить риски и считают, что пролет над Афганистаном является более безопасным вариантом, учитывая нынешнюю напряженность между Ираном и Израилем», – заявил Ян Печеник, представитель Flightradar24. По данным сервиса по отслеживанию рейсов, число полетов над Афганистаном за вторую неделю августа увеличилось более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Reuters отмечает, что авиакомпании начали использовать небо над Афганистаном еще в середине апреля этого года. Тогда Израиль и Иран атаковали друг друга беспилотниками. При этом значительное увеличение полетов над страной наблюдалось после гибели высокопоставленных членов группировок «Хамас» и «Хезболла».

7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия.

В конце июля – начале августа ситуация обострилась после убийства в Тегеране главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и гибели в Ливане командира проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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