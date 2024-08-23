Авиакомпании чаще летают над Афганистаном из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Авиакомпании стремятся максимально снизить риски и считают, что пролет над Афганистаном является более безопасным вариантом, учитывая нынешнюю напряженность между Ираном и Израилем», – заявил Ян Печеник, представитель Flightradar24. По данным сервиса по отслеживанию рейсов, число полетов над Афганистаном за вторую неделю августа увеличилось более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.