Авиакомпании чаще летают над Афганистаном из-за ситуации на Ближнем Востоке
До этого авиаперевозчики избегали полетов над Афганистаном, поскольку к власти в стране пришло радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Опрошенные агентством эксперты считают, что по мере развития конфликтов меняются подходы авиакомпаний к построению маршрутов.
«Авиакомпании стремятся максимально снизить риски и считают, что пролет над Афганистаном является более безопасным вариантом, учитывая нынешнюю напряженность между Ираном и Израилем», – заявил Ян Печеник, представитель Flightradar24. По данным сервиса по отслеживанию рейсов, число полетов над Афганистаном за вторую неделю августа увеличилось более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Reuters отмечает, что авиакомпании начали использовать небо над Афганистаном еще в середине апреля этого года. Тогда Израиль и Иран атаковали друг друга беспилотниками. При этом значительное увеличение полетов над страной наблюдалось после гибели высокопоставленных членов группировок «Хамас» и «Хезболла».
7 октября 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия.
В конце июля – начале августа ситуация обострилась после убийства в Тегеране главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и гибели в Ливане командира проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.