В «Домодедово» запустили сервис психологического консультирования пассажиров

В январе в службе психологической поддержки «Страхового Дома ВСК» сообщили, что россияне в 2023 г. стали обращаться к психологам и психотерапевтам на 60% чаще, чем годом ранее. Тогда пик обращений пришелся на июнь 2023 г. – почти 10% от общего числа пациентов.