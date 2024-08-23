В «Домодедово» запустили сервис психологического консультирования пассажиров
Аэропорт «Домодедово» запустил сервис психологического консультирования пассажиров, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Для консультации пассажиров будет работать клинический психолог. «К специалисту можно обратиться с вопросами, связанными с психологическими аспектами перелетов и путешествий. Психолог поможет определить ресурсы и научит приемам саморегуляции и самопомощи», – говорится в сообщении.
Прием будет длиться 60 минут в онлайн-формате. Для пациентов с признаками аэрофобии возможно комбинировать сеансы психолога и ксенокс-терапии (метод лечения, при котором используется инертный газ ксенон в смеси с кислородом для снятия тревоги и стресса). Пассажиры могут обратиться к специалистам в медклинике аэропорта DMEMED.
Аналитики отмечали, что основную долю посетителей онлайн-консультаций психологов – 78% – составляли женщины, а средний возраст пациентов – от 32 до 38 лет. «Причем поход к специалисту – в основном осознанный шаг для улучшения психологического состояния. Это объясняется развитием общей психологической просвещенности населения», – говорилось в сообщении.
Социологическое агентство «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы») в декабре 2023 г. сообщило, что большинство россиян – порядка 80% – никогда не обращались за помощью к психологу, однако 48% опрошенных уверены, что помощь специалиста в области психологии приносит пользу и помогает решить проблемы.