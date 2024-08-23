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В «Домодедово» запустили сервис психологического консультирования пассажиров

Ведомости

Аэропорт «Домодедово» запустил сервис психологического консультирования пассажиров, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Для консультации пассажиров будет работать клинический психолог. «К специалисту можно обратиться с вопросами, связанными с психологическими аспектами перелетов и путешествий. Психолог поможет определить ресурсы и научит приемам саморегуляции и самопомощи», – говорится в сообщении.

Прием будет длиться 60 минут в онлайн-формате. Для пациентов с признаками аэрофобии возможно комбинировать сеансы психолога и ксенокс-терапии (метод лечения, при котором используется инертный газ ксенон в смеси с кислородом для снятия тревоги и стресса). Пассажиры могут обратиться к специалистам в медклинике аэропорта DMEMED.

В январе в службе психологической поддержки «Страхового Дома ВСК» сообщили, что россияне в 2023 г. стали обращаться к психологам и психотерапевтам на 60% чаще, чем годом ранее. Тогда пик обращений пришелся на июнь 2023 г. – почти 10% от общего числа пациентов.

Аналитики отмечали, что основную долю посетителей онлайн-консультаций психологов – 78% – составляли женщины, а средний возраст пациентов – от 32 до 38 лет. «Причем поход к специалисту – в основном осознанный шаг для улучшения психологического состояния. Это объясняется развитием общей психологической просвещенности населения», – говорилось в сообщении.

Социологическое агентство «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы») в декабре 2023 г. сообщило, что большинство россиян – порядка 80% – никогда не обращались за помощью к психологу, однако 48% опрошенных уверены, что помощь специалиста в области психологии приносит пользу и помогает решить проблемы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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